Escándalo con un ex pincha en México: modelo lo acusó de robarle el celular para esconder un romance

El ex jugador de Boca y Estudiantes, Luciano Acosta, se vio envuelto en un escándalo mediático a partir de una denuncia que formuló una modelo en su contra y que afirma que el jugador le mandó a robar el celular para esconder un romance que mantenían.

Hoy por hoy, el volante milita en el Atlas de México y es noticia por esta cuestión que excede lo futbolístico y que incluso llegó a la justicia de Jalisco. La joven en cuestión se llama Giovvana Valdatti, es mexicana y acusó al jugador de organizar el rubo de su teléfono móvil ya que contenía imagenes que podían comprometerlo.

"Estaba hablando con una amiga, se acerca un señor y me jala. 'Pendeja, no digas nada porque te meto un pepazo', contó la modelo en redes sociales, a la hora de compartir cómo fue el asalto.

"Supe que fue Acosta porque, aparte de que no hizo nada por defenderme, me dijeron (los asaltantes) que me estaba cog... a un jugador del Atlas. Y el único jugador de Atlas que actualmente me estoy cog... es él"

La misma modelo fue una de las mujeres que el año pasado denunció al futbolista egipcio Amr Warda, quien fue expulsado de su selección por acusaciones de acoso sexual.

Acosta hizo su debut en Boca y llegó al León 2015 y después se mudó a Estados Unidos para jugar en el D.C United. Allí tuvo un buen rendimiento y este año recaló en el Atlas.