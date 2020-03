Hartos de no tener agua, los vecinos fueron a reclamar descuentos en las boletas

Usuarios de Aguas Bonaerenses, hartos de tener problemas con el servicio, realizaron ayer una nueva protesta frente a la sede de la empresa, en 7 entre 57 y 58, para pedir un descuento en la factura como resarcimiento por la cantidad de días que llevan sin servicio o con muy baja presión. Como ocurrió en otras oportunidades, fueron vecinos de distintos barrios, quienes ayer se reunieron con autoridades de la compañía, a quienes le presentaron un petitorio con distintas demandas.

Angela Carusone fue una de las vecinas que participó de la protesta. La usuaria es de Villa Elvira, y planteó que “es injusto que uno pague por un servicio que no recibe. Además, exigimos que envíen mayor presión a las cañerías, que haya inversión para que las cañerías no revienten, y que si se aprueba la construcción de nuevos edificios se mejore la infraestructura, para que no se agrave la pesadilla de los vecinos que vivimos con un hilito o nada de agua”.

La de ayer fue la quinta protesta que hicieron vecinos de Villa Elvira (78 bis entre 8 y 9, 7 y 676, 7 y 85, 82 entre 12 y 13) , Villa Argüello, algunas zonas del centro, y Parque Saavedra, entre otros sectores de la Ciudad, afectados por los problemas con este servicio esencial.

Personal de la empresa recibió a una comisión de vecinos que se volvieron a movilizar a 7 entre 57 y 58. En ese encuentro, los usuarios entregaron un petitorio con numerosos puntos para resolver.

“Hemos conseguido que nos reciban para plantearle nuestras inquietudes y que nos escuchen es todo un paso, un punto de partida, ya que quedaron en dar respuesta a las demandas que hicimos”, dijo Angela.

Los usuarios de Villa Elvira plantearon que hay tres pozos que están paralizados por distintas razones: obstruidos, no tienen filtros o directamente quedaron dañados, explicaron durante la protesta que realizaron ayer a la tarde.

La primera protesta que realizaron fue el 10 de febrero, tras una seguidilla de días sin servicio de agua, cuando las altas temperaturas, como ocurre esta semana, sofocaban en la Ciudad.

“No entendemos por qué siempre están haciendo trabajos de reparación en la Usina del Bosque, o es la excusa para explicar porque casi todos los días falta agua”, dijo otro usuario que participó de la protesta y remarcó que esa usina es la que alimenta a las subestaciones de los parques Saavedra y San Martín.

Los usuarios entendieron que una forma que tiene la empresa para resarcir a los usuarios que no reciben el servicio es descontar montos de la factura.

“No es un servicio medido, pero tiene que haber una fórmula para hacer bonificaciones a quienes no recibimos agua”, agregó otro vecino.

También plantearon que “por un lado hacen campaña preventivas por el dengue u otras enfermedades, pero no permiten que nos higienicemos porque no nos brindan agua. Así es imposible luchar contra cualquier amenaza sanitaria”, planteó uno de los manifestantes que ayer pidió respuestas en ABSA.