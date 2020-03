Contundente: el presidente de Atlético Tucumán salió a responder las amenazas

El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, se refirió a la sorpresiva bandera con amenazas que apareció en el estadio "José" Fierro pocas horas antes del partido con River por la última fecha de la Superliga.

"El que me conoce sabe que no tengo miedo", dijo el máximo dirigente de la entidad tucumana con respecto a las amenazas

"Cuando maten un dirigente nos van a respetar", decía el trapo colgado afuera de la cancha, destinado a la cúpula directiva tras advertir que venderían entradas generales para enfrentar a River, lo que supondría la presencia de algunos simpatizantes rivales.

Sin embargo, el mandamás aclaró: "No vendemos entradas para público neutral, vendemos para los hinchas de Atlético Tucumán y el remanente que ponemos en venta todos los fines de semana".

Con relación a las intimidaciones, tiró: "El que me conoce sabe que no tengo miedo. Actuar en la oscuridad es parte del pasado, lo he vivido y sufrido cuando era chico. Me genera indignación, pero miedo para nada".