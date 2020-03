Confirmaron el caso 21 de dengue y se disparan las quejas por focos de riesgo

Se notificó ayer el caso 21 de dengue en La Plata. Se trata de un nuevo cuadro autóctono, de City Bell, por lo que suman 7 los casos locales y 14 los importados. En el medio, se multiplicaron las quejas por piletas abandonadas, pérdidas de agua con líquido estancado, pastizales y otros focos de posible causa de presencia del mosquito Aedes Aegypti son motivo de numerosas quejas de los vecinos de la Región. Según indicaron en los municipios de La Plata y Berisso, se están realizando tareas de fumigación y descacharrización en los cementerios comunales de ambas ciudades.

En relación a las piletas, en 38 entre 10 y 11, aseguran que en la mano de los números pares hay una pileta abandonada y los vecinos piden que intervenga la Comuna. En los primeros días de esta semana, una vecina que se identificó como Elena alertó que “en 4 entre 34 y 35 se observa una pileta con agua estancada y en pleno pico de contagio”. En 119 entre 71 y 72 otra pileta en las mismas condiciones preocupaba al barrio.

Por su parte, Roberto indicó que en 9 entre 80 y 81 “hay dos pérdidas de agua hace más de tres meses y Absa no nos da ningún tipo de respuesta”. Misma situación reportó Liliana por un pozo “lleno de agua hace años en 528 entre 25 y 26. Por favor, tenemos que hacer prevención”. Estos casos se suman a los que fueron reportados durante el último fin de semana.

También una frentista indicó que en 40 entre 119 y 120 “hay una cañería rota y agua acumulada hace muchos días. Absa encima no aparece”. Y Alex manifestó que en diagonal 80 entre 116 y 117 “hay una pérdida hace tiempo frente a la entrada del Hipódromo”.

Hasta el momento hay 20 casos de dengue reportados en la Ciudad.

Otro vecino indicó que “en 117 a la altura del 319 hay una laguna y la empresa Aguas Bonaerenses no hace nada. Tampoco la Municipalidad para sancionar a la empresa”.

Raúl Fontán, comentó que ha realizado reclamos en reiteradas oportunidades por una pérdida de agua en calle 528 Nº 4056 entre 135 y 136 de San Carlos. El ultimo reclamo fue el 2817576/3 del 21 de septiembre pasado. Todo el tiempo que ha pasado y el problema sigue. También hubo quejas en 147 entre 60 y 61, 139 entre 41 y 42 y 64 entre 10 y 11.

En la zona de la plaza 19 de Noviembre, de 44 y 25, indicaron que en el Nro 155 hay una obra en construcción que quedó inconclusa, está cargada de pastizales, y además de ser un lugar apuntado como presunto escondite de ladrones - aseguran que varias casas linderas sufrieron robos - crecen los pastizales, con el peligro sanitario que eso representa, según comentaron en el barrio. Una queja similar hicieron en 86 entre 9 y 10, donde aseguran que un campo de dos manzanas necesita urgente ser fumigado. Una queja similar se realizó en 7 y 83.

INSPECCIONES, FUMIGACION Y DESCACHARREO

Desde la Comuna se informó que “respecto a las piletas abandonadas, se está haciendo una inspección sobre los lugares a intervenir. En ese marco, se puso en marcha un operativo desde el área de salud a través del cual se lleva adelante el vaciamiento y la limpieza de las mismas. Hasta el momento no ha tenido que intervenir la justicia en ninguna situación para librar una orden de ingreso. En cuanto al cementerio, se han realizado tareas de descacharreo”. Mañana realizarán una nueva fumigación en el lugar. Por su parte, desde la Municipalidad de Berisso, informaron ayer que en el Cementerio Parque se hizo la fumigación del predio para evitar la proliferación de mosquitos. “Este procedimiento se efectuará tres veces por semana en horarios matutinos y vespertinos, momento en el que no hay público visitante”. Y aclararon que la fumigación actúa solo sobre el mosquito adulto, por lo que no resulta efectiva para la eliminación de huevos y larvas. En este caso, es recomendable la eliminación de elementos que puedan acumular agua.

El nuevo caso es autóctono. El hombre, de City Bell, estaba bajo observación