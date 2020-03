Con el alejamiento de un alto directivo, se resquebraja la unidad en Ciencias Médicas

El alejamiento de un alto directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sacude una vez más a esa unidad académica. Más, porque viene del riñón de uno de los espacios políticos que en abril de 2018 llevó al Decanato a Juan Ángel Basualdo Farjat y porque concretamente resquebraja la unidad alcanzada entonces para derrotar a la histórica agrupación Hoja de Roble, que condujo 60 y 120 durante más de un cuarto de siglo.

Se trata de Nery Fures, director de la ex Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud (Eurhes), quien, tal como renoce en una extensa y durísima carta, llegó a ese lugar como parte de un acuerdo político entre las nuevas autoridades y la agrupación peronista de graduados La Alternativa, parte integrante de la heterogénea unidad -con el PCR y Patria Grande, por ejemplo- que lograría el histórico cambio de mando en Ciencias Médicas.

Pero algo empezó a romperse ya a mediados del año pasado, cuando, tal como informó en su momento este diario, la actual gestión de Ciencias Médicas propuso disolver la Eurhes con el argumento de “jerarquizar” sus carreras (Licenciatura en Obstetricia, Nutrición, Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas y Enfermería). Y que, en lugar del ex sanatorio de la Carne de Berisso, tuvieran como “única, directa y exclusiva sede institucional” a la Facultad de 60 y 120.

Sin la Eurhes, desaparecía su dirección. El acuerdo sellado un año antes, se hacía trizas doce meses después. Y se abrían heridas que, como se desprende de la carta de Fures, continúan sin sanar: en cuatro carillas de misiva, expresa su “desagrado” ante la “relevante decisión [...] tomada sin haber sido consultado”; asegura que “la ya ex Eurhes se encuentra sumida en la incertidumbre” y “a la deriva”, mientras que “los [cerca de 5.000] alumnos no saben a quién dirigirse, no tienen respuestas a sus miles de dudas; las aulas no alcanzan [...]; los docentes siguen precarizados con becas que cada vez son de menor monto y no se reemplazan por cargos docentes” y, frente a esas carencias, “se plantea disminuir las horas de cursadas, afectando la calidad formativa”.

Luego de hacer un repaso por la centenaria historia de la Escuela Universitaria -cuyo origen se remonta a 1910-, Fures asevera que estudiantes y docentes desconocen los fundamentos que terminaron con la Eurhes. Para el también ex director de la Región Sanitaria XI de la provincia de Buenos Aires, no hay dudas: “Tiene que ver con una animosidad hacia nuestro espacio político, y hacia mí en particular por oponerme a los despidos, a los maltratos laborales y reclamar mayores recursos”, sentencia en diálogo con EL DIA, al tiempo que cuestiona “las limitaciones que interpuso el Decano a quienes llegamos para construir una nueva Facultad. Pero nos encontramos con un modelo de gestión personalista, autoritario y antidemocrático que fue cercando a los espacios políticos que lo acompañamos”. Vale aclarar en este punto que las máximas autoridades de la Facultad fueron consultadas al respecto, pero no respondieron.

Fures, como se dijo, se hizo cargo de la Escuela Universitaria perteneciente a Ciencias Médicas en 2018, como parte de un acuerdo político que, a su vez, marcaría el regreso de la Eurhes a la órbita de la Facultad, luego de haber permanecido “intervenida” por la UNLP durante más de un año (sí, también por conflictos políticos).

La misión era llevar orden a donde se denunciaba “caos”. Pero, “pese a que contamos con un gran aporte de la Universidad, no tuvimos el apoyo político necesario de la Facultad para lograr una redistribución de recursos más equitativa para la Eurhes con respecto a la carrera de Medicina”, explica el ex directivo.

A modo de ejemplo, compara en su texto que, “mientras los estudiantes de Medicina tuvieron financiados hasta agosto de 2019, los estudiantes de Enfermería y Obstetricia no contaron con este importante acompañamiento”. Y eso, lamenta, “se vio reflejado en los resultados del primer año de las carreras de la Eurhes, con un abandono del 40 por ciento en el primer semestre, algo que probablemente se hubiera evitado con tutorías adecuadas”. Para Fures, resulta “muy claro dónde deberían ponerse los esfuerzos”, en un país que “presenta uno de los más bajos niveles de enfermeros (3,8) por cada 10.000 habitantes de Latinoamérica, y una de las peores relaciones enfermeros/médicos (0,56) del mundo”.

Lejos de la “jerarquización” de las carreras esgrimida desde 60 y 120, el (ex) titular de la Eurhes prefiere hablar de un “descabezamiento” de la Escuela Universitaria, “despojándola de su dirección y rechazando cualquier mediación -por ejemplo una Secretaría- para integrar sus carreras con Ciencias Médicas”. Hoy, continúa Fures en su carta, “toda una estructura de miles de alumnos, docentes y no docentes pasaron a la responsabilidad directa de la Secretaría Académica de la Facultad, que ha mostrado desinterés o falta de compromiso hacia todas las carreras de la Eurhes, además de la falta de contundencia para resolver cuestiones de la carrera de Medicina”.

“Este año va a ser un caos”, vaticina Fures ante este diario, y vuelve a cuestionar “un modelo de gestión centralizado, autocrático y poco participativo, alejado del modelo superador que nos convocó” y de lo que -como advierte en su texto- “esperábamos de una nueva gestión que, supuestamente, venía a romper con años de autoritarismo”.

El de Fures no fue el único texto que circuló en las últimas horas. Un comunicado de prensa difundido desde su espacio político La Alternativa también insistió en la tesitura de la “jerarquización” de la Eurhes como coartada para “desplazar” a su director. Algo que, argumentaron, ya impacta en el curso de ingreso 2020, con comisiones de “hasta 300 estudiantes” y “plantel docente escaso”. Ellos -profesores y estudiantes- “son los que pagan los platos rotos”, advirtieron.

En este contexto, eran varios los que ayer veían amenazada la amplia unidad lograda hace dos años en Ciencias Médicas. Una ruptura que, más allá de los graduados de La Alternativa, podría llegar con su onda expansiva hasta el peronismo estudiantil de Remediar, flamante conducción del centro de estudiantes y que desde el mes próximo tendrá mayoría en el Consejo Directivo.

Advierten que en el curso de ingreso de la ex Eurhes hay comisiones con hasta 300 alumnos