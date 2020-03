Dock Sud sorprendió a Unión y ahora va por el Lobo

Dock Sud, equipo que participa en la Primera C, y que cuenta en su plantel con Nicolás Kissner, ex Cambaceres y Sergio Modón, ex Estudiantes, dio anoche otro de los batacazos en la Copa Argentina, al eliminar por penales (6-5) a Unión, después de igualar 1-1 al cabo de los ´90 reglamentarios.

Leandro Caruso abrió la cuenta para el Docke, en el primer tiempo, pero en el descuento, Calderón decretó la igualdad con golpe de cabeza.

Con este triunfo, Dock Sud enfrentará en la siguiente instancia de la competencia nada menos que al Gimnasia, de Diego Maradona, que viene de dejar en el camino en el primer partido a Sportivo Barracas.