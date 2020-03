Feroz robo en Berisso: intentaron apuñalarla y la arrastraron 15 metros por la calle

Un brutal ataque tuvo lugar anoche en la zona de 26 y 173, en Berisso, que resultó con una joven herida con "esguinces y raspones" que denunció lo sucedido a través de un conmocionante relato en su cuenta de Facebook.

"A eso de las 21:30 horas bajé del micro camino hacia mi casa con mi mamá y faltándonos menos de una cuadra, escuché una moto. Frenó de golpe atrás mío y me dijo 'estás robada' a lo que abracé mi mochila", comenzó la víctima.

Luego, dijo que uno de los dos delincuentes quiso sacarle la mochila, pero al no lograr su cometido, "sacó un cuchillo y quiso apuñalarme. Como tampoco pudo, me agarró del cuello, me tiró al piso y me arrastró unos 10 o 15 metros".

La joven agradeció que "por suerte, un vecino escuchó los gritos y salió a ayudar". Según indicó, cuando los malvivientes vieron al hombre "se subieron a la moto y se fueron".

Finalmente, la agredida reflexionó: "A estos tipos no les tiembla el pulso. Andan dando vueltas y cuando ven a alguien que está solo van y hacen lo suyo". Y cerró: "La gente tiene miedo de salir a la calle. Es hora de hacer algo".