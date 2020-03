PorQuéNoDenuncié: miles de mujeres cuentan en Twitter sus casos de violencia de género y abusos

En el día del Paro Internacional de Mujeres, miles de usuarias de Twitter contaron hoy sus experiencias en casos de violencia de género y abusos sexuales en esa red social con el hashtag #PorQueNoDenuncié, que superó los 26.000 tuits este mediodía y se transformó en una de las tendencias de Argentina.

"#PorQueNoDenuncié porque tenia 7 años y recién a los 19 me di cuenta que si te tocan es ABUSO, al día de hoy no me olvido su mirada", contó la usuaria Lucy Correa en su cuenta.

Otra joven, Berenice, dijo que "lo hice, pero me desestimaron la denuncia por falta de pruebas. Para la policía tenía que aparecer golpeada (como mínimo), porque para ellos las miles de capturas con amenazas que les mostré no significaban nada. Hoy agradezco poder contarlo".

"Era mi mejor amigo y no podía entender porque me hizo eso", retrató Marina.

Por su parte, Julieta Perotti expresó en su cuenta: "#PorQueNoDenuncié porque normalicé que rompiera su celular y el parabrisas de su vehículo porque yo iba a salir. Normalicé que se cagara de risa cuando le decía lo que me pasaba. Normalicé que me tratara de puta miles de veces. Normalicé que insultara a mi familia y amigos".

La temática también se replicó en la vía pública, ya que la usuaria @aaniclara subió fotos de carteles pegados sobre la avenida Santa Fe que fueron completados por transeúntes.

Escritos a mano, los carteles decían que esas mujeres no denunciaron "porque era mi médico", "porque nadie me iba a creer", "porque tenía miedo a quedarme sin trabajo" y "porque justifique lo que hizo porque yo estaba borracha".

"Preguntar, respetar y el NO es NO! #PorQueNoDenuncié porque era mi pareja, porque tenia miedo de que nadie me crea, porque siempre las 'locas' o 'histéricas' somos nosotras. Porque no podía creer que la persona que amaba y que se supone que me amaba me podía hacer algo así", escribió la usuaria YostMelisa.

"#PorQueNoDenuncié Porque era chica, porque esa noche había tomado de más, porque lo tenía que ver en el club, porque me daba vergüenza", posteó en su cuenta Camila Lozano.

"Todas tenemos más de un #PorQueNoDenuncié y eso me parte el alma al medio. Sufrimos a la par, el abuso es moneda corriente y todas tuvimos y tenemos miedo de dar nombres. Luchemos para que nunca más una piba tenga miedo y que ningún hijo de puta nos toque de nuevo. Fuerzas", reflexionó la usuaria Peripatética

"#PorQueNoDenuncié tenía miedo de dejarlo, de lo que me fuera a pasar después de eso. 'Una pelea más y me voy', eso me lo repetí muchas veces hasta que tuve el valor. La hija de puta fui yo, la loca de mierda, pero vos sos un violento que me enseñó a los golpes lo que no quiero nunca más", contó Jazzu y subió fotos de las lastimaduras que le dejó en los ojos y brazos.