VIDEO.- Conmoción por otro caso de violencia juvenil en La Plata: un chico sufrió una brutal paliza arriba de un micro

Un chico de 17 años oriundo de la localidad de Abasto sufrió este fin de semana un brutal ataque a golpes por parte de otro joven, en un nuevo hecho de violencia juvenil que conmociona a la ciudad de La Plata.

La golpiza ocurrió el sábado a la mañana, arriba de un micro de la Línea Oeste que se desplazaba hacia Abasto.

Según denunciaron familiares de la víctima, quienes además dieron a conocer un video filmado por un pasajero cuando la unidad circulaba a la altura de 520 y 169, el atacante es un joven de Melchor Romero que arremetió una serie de codazos en el rostro "sólo porque él vive en Abasto".

Es sabido en la zona oeste de La Plata que décadas atrás existió una rivalidad entre "bandas" de esos barrios vecinos y que algunos sujetos aún tratan de mantener vigente esa "pica".

Sin embargo, Marta, la madre de la víctima, aseguró que su hijo está al margen de cualquier disputa que pueda existir en ese sentido. Al mismo tiempo, aclaró que el otro chico lo atacó "por ser de Abasto" pero sobre todo por "la violencia misma".

El agresor "le pregunta de dónde sos y le responde soy de Abasto", cuenta la mujer, y luego le dicen a su hijo: "Nosotros somos los pesados de Romero". Fue inmediatamente después que empezó a darle los codazos, tal como muestra el video.

Tras la seguidilla de golpes el chico tuvo que recibir asistencia médica en el Hospital Alejandro Korn.

"Ahora él está un poco mejor, aunque con miedo, no quiere hablar", sostuvo la madre al canal de noticias C5N. Y agregó: "No se puede creer todo esto que le hicieron. No fue una pelea, fue un ataque por no ser del mismo barrio del chico".

La mujer también contó que "cuando iba bajando le seguían pegando" y que incluso cuando bajaron "había una chica a la que le pegaron como así también un joven que intentó defenderla y volvieron a pegarle".

Sobre el agresor manifestó que "el chico tiene fama de ser agresivo. Vive pegando y en patota.

En medio de la conmoción por lo ocurrido, se conoció que luego de su descenso del micro el atacante golpeó a otro joven al que cruzó en la calle. En este caso la secuencia también fue registrada en imágenes pero por frentistas de Romero.