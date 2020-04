Pedido desesperado de una platense a IOMA para conseguir los remedios de su marido trasplantado

Silvia Graciela Ortega es una vecina de nuestra ciudad y se comunicó de manera desesperada con el WhatsApp de El Día porque tiene que tramitar 17 medicamentos de su marido está trasplantado y no puede comunicarse con IOMA en medio del aislamiento social, obligatorio y preventivo.

"Mi marido (Ernesto Rafael Genovese) es trasplantado de riñón hace 2 años y 9 meses y hace un mes tuvo un implante de córnea. Lo operaron en el hospital San Martín"; comenzó indicando Silvia en diálogo con este medio.

"Mi problema es que necesito los medicamentos autorizados por IOMA. Son para bajar las defensas para que ese órgano que le implantaron no lo pierda. No me atienden y deben darme autorizaciones para que pueda ir a la farmacia y retirarlos. Uno sale $40.000, son incomparables sin la autorización ", aseguró.

Por último, dijo: "No sé cómo hacer, porque además de estar en cuarentena estamos incomunicados. Espero tener pronta respuesta".