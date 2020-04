Las disparatadas ocurrencias de las que muchos se valen para evitar el aislamiento

Parece broma pero es la triste -o patética- realidad: la cuarentena obligatoria que rige en la mayor parte del mundo debido a la pandemia de coronavirus, según se observa con una simple recorrida por las redes, no parecería muy soportable para muchos que, acaso sofocados por el encierro o por la imposibilidad de salir con absoluta libertad, deciden inventar excusas de las más insólitas o disfrazarse para violarla y salir a dar vueltas por la calle.

En tiempos de aislamiento y coronavirus parecería haber para todos los gustos. “Mi mamá vive en Mar del Plata. Tengo que ir a cuidarla”, dijo un hombre que la semana pasada circulaba por la avenida 9 de Julio, a pesar de estar muy lejos del supuesto domicilio de su madre y, lo más grotesco de todo, pese a no tener a ninguna madre viviendo en La Feliz.

Casos como este se cuentan de a montones por estos días. En algunas situaciones, incluso, los protagonistas apelan a disfraces para poder eludir los controles. En España, por ejemplo, un hombre se vistió de perro y salió a recorrer el barrio hasta que fue escrachado en las redes. Claro que no fue el único al que se le dio por ponerse en la piel de un can: en Capitán Sarmiento, de hecho, un hombre rompió la cuarentena disfrazado de Barney y se fue a ver a su novio en moto. Fue tenido a las pocas cuadras.

En tren de sumar ejemplos, bien vale mencionar al dinosaurio de la Ciudad que ayer fue de las “perlitas” más comentadas por los platenses, aunque hay que aclarar que en este caso no se violó ninguna cuarentena. Se trata, en realidad, de una iniciativa de un vecino de nuestra Ciudad que envió a eldia.com para mostrar a los más chicos cómo vive la cuarentena y, además, para burlarse de las noticias sobre falsas apariciones de animales. “Como dicen que están apareciendo animales por todos lados mande estos videos. La Plata no podía ser menos. Quería que el mundo supiera que acá también hay falsas apariciones y encima acá los dinosaurios hacen ejercicio” dijo el propietario del disfraz de TRex, el nombre que adopta cuando se convierte en reptil.

Por otra parte, hace apenas unos días los agentes de seguridad de la Ciudad percibieron a un hombre corriendo por la calle: “Dijo que estaba en su casa y había detectado que tenía la glucosa alta, y que por eso había salido a hacer ejercicio para que ese indicador bajara”. Ni hablar del caso del hombre de origen asiático que fue descubierto cazando pokemones en plena calle. Obviamente terminó adentro de un patrullero que lo depositó en la comisaría.

Dentro de lo que podría titularse como “postales insólitas de la cuarentena”, se encuadra también la actitud de una pareja de Mendoza que fue detenida cuando salió de su casa para ir a comer un asado en familia y, acaso lo más increíble, decidió esconder a sus hijos en el baúl del autor para que nadie los detuviera. No muy distinto a lo que hizo un empresario en un country de Tandil cuando, para asegurarse que no le faltara una ayuda en su casa, no tuvo mejor idea que esconder también en el baúl del auto a su empleada doméstica.

Otro caso que aplica en este conjunto de disparates y avivadas insólitos es el que ocurrió en las últimas horas en Darregueira, una localidad chica pero la más poblada del distrito de Puán, en el sudoeste de la Provincia. Allí, pasado el mediodía, Sergio Remenicky, un vecino de 46 años, creyó apropiado cortar el césped del solar de su vereda, dado que los mosquitos y el dengue también son una preocupación. Cuando pasaba la máquina un patrullero paró y los policías le ordenaron ir para adentro. “No”, les dijo. Según contó luego a la prensa local, le pusieron las esposas y lo llevaron a la comisaría. El caso generó revuelo y otros vecinos se quejaron contra la veda a esa actividad y otras como “limpiar los vidrios” de ventanas que dan a la vereda. La controversia se zanjó con una autorización del municipio local a realizar el corte de pasto de 8 a 16 y garantizando, claro, la distancia entre vecinos.