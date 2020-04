Picante: Montalban y Rial se dijeron de todo por las cifras del COVID-19

Jorge Rial acusó a su colega Lana Montalban por iniciar una campaña en Twitter, en la cual solicitaba datos de los fallecidos por el coronavirus, para poder armar una “lista paralela” a la información que brinda el Gobierno. Desde “Intrusos”, el conductor lanzó: “Veo un delito ya y me gustaría que alguien actúe de oficio”, para de inmediato añadir: “Me gustaría que la repudiemos públicamente, que no le demos bola. Lo que está haciendo, la verdad, es grave. Armar algo paralelo, sin chequear, es sembrar caos. No se sumen, no está bien y no es ético”, fue su sentencia. Por lo pronto, vía Twitter aseguró que hay “mucho canalla metiendo miedo”.

Pero Rial de seguro no se esperaba que en la red social del pajarito, una usuaria le advirtiera a la periodista que su colega se estaba “ocupando de ella” en la televisión y le solicitó que “lo atendiera un poco” y así fue. “Única contestación a quien hace años vive de arruinar vidas ajenas y pauta del estado (alegan también que de extorsionar. No tengo pruebas). Es millonario y que sepa, no donó un peso a la lucha contra coronavirus. No me callaré”, expresó en un tuit y siguió solicitando información de los fallecidos “por privado”. Claro, la cosa no quedó ahí, porque con el correr del tiempo sumó otro mensaje para el intruso, aunque sin mencionarlo: “Personaje funesto farandulero pidió que fiscal de oficio me mande presa, por dudar de las cifras oficiales de una corporación política que se caracteriza por mentir, y por intentar saber la verdad. Qué lástima que no puede ser Nisman, ¿no?”. Pero como el run run twittero seguía, ella hizo lo mismo: “Sigan enviando por privado información de muertes x #COVID19 o sospechosas. Estoy trabajando en colaboración con un colega. Si el gobierno dice la verdad...porqué sus operadores me atacan?”, se preguntó.