Otra “catarata” de quejas por las pérdidas de agua

Los reclamos por las pérdidas de agua en la vía pública siguen a la orden del día. Ayer se recibieron en la redacción de EL DIA numerosos reclamos.

Por caso, una filtración de Absa trastorna a toda la cuadra de 16 entre 63 y 64, ya que los vecinos afirman que los deja sin presión en medio de la necesidad que hoy tiene el uso del agua por la emergencia sanitaria. “Deja sin presión a toda la cuadra; desde el lunes pasado haciendo reclamos y ABSA no nos da solución”, dijo Pascual.

En tanto, una pérdida de agua en 67 entre 7 y 8 ya lleva seis meses y los vecinos están hartos. “No se entiende tanta desidia”, dijo Mirta, quien además aseguró que hizo varios reclamos.

“Esta pérdida de agua esta desde noviembre del año pasado, yo he efectuado reiterados reclamos”, remarcó. Y agregó que “ayer se me informó que desde noviembre se pasó la orden de reparación al contratista...y que ellos ya no pueden hacer nada más”.

Por último, los vecinos de la zona de 24 entre 47 y 48, reclamaron a la empresa ABSA que realice los arreglos que permitan ponerle fin al derroche que genera allí una filtración y que devuelva el agua a los hogares.