Pasaron de los sueños del fútbol al confinamiento en una Casona

Después de cinco meses esperando jugar oficialmente, en enero pasado seis jóvenes futbolistas de nuestra Región comenzaron a desandar su sueño de desarrollarse y crecer futbolísticamente fuera de nuestro país, pero el coronavirus truncó, al menos momentáneamente, el sueño de ascenso del Grupo Deportivo Mirandés, equipo que actualmente milita en la Cuarta División de Portugal. Una apuesta que comenzó el 18 de julio del año pasado con un importante grupo de jugadores argentinos desembarcando en Oporto, como quedó dicho antes, seis de ellos provenientes de La Plata, Ensenada y Berisso.

Con sus bolsos llenos de ilusiones, Diego Parini (22 años, volante central), Joel Sosa (21 años, arquero), Alvaro Dionisio (21 años, volante), Francisco Estanga (21 años, volante), Nahuel Machado (20 años, lateral derecho) y Tomás Varela (20 años, delantero) partieron hacia el Viejo Continente pensando en mostrar todo lo aprendido hasta ahora y buscando un buen futuro. Una prueba en el Oliveirense (elenco de la 3ra. División) la cual pasaron sin ningún problema. La alegría por firmar contrato y arrancar la pretemporada, aunque días más tarde las cosas sufrirían una modificación.

Por un tema de papeles del equipo los 12 futbolistas terminaron pasando a préstamo al Mirandés, que por ese entonces estaba en la mitad de la tabla, ubicado en Miranda do Douro, una ciudad con casi 3 mil habitantes al norte de Portugal, cerca de la frontera con España.

La pandemia frenó el buen ritmo que traía el equipo desde enero pasado cuando la mayoría de los chicos pudieron ser habilitados. En total son doce argentinos. Además de los seis jóvenes de nuestra Región mencionados, están Nicolás Celotti (zaguero central, 22 años, oriundo de Tigre), Gianluca Goudelias (lateral derecho, 24 años, de Capital Federal), Facundo Otero (central, 21 años, de Ezeiza), Francisco Bello (volante, 20 años, de Capital Federal), Enzo Petretto (delantero, 23 años, de Río Negro) y Agustín Guerra (atacante, 20 años, de San Martín de Los Andes).

Desde hace algunas semanas todos están encerrados en cuarentena en una gran casona del siglo pasado ubicada en una calle angosta donde abundan las piedras rústicas. Hay diez habitaciones, tres baños y una amplia cocina. Todo distribuido en una planta baja y dos pisos. Los chicos desde que arrancó la cuarentena armaron un gimnasio en un espacio y hasta compraron (gracias a una tarjeta de crédito) un proyector para conectar la playstation y poder ver películas y así hacer algo diferente.

LAS HISTORIAS

Desde el 18 de marzo pasado que se pararon las actividades y se entró en cuarentena, los jóvenes futbolistas conviven en la casona. Siguen las noticias de lo que pasa en Portugal, donde la situación no es crítica como en otros países europeos contando con unos 14 mil casos confirmados y cerca de 400 fallecidos.

Diego Parini es del barrio La Loma y su historia futbolística fue íntegramente en Gimnasia, de los 8 a los 21 años. “Pasé por todas las inferiores hasta Reserva y llegué a jugar en Primera. Pero bueno, en junio del año pasado se me comunicó que no iba a firmar contrato y quedé libre. Ahí se dio esta posibilidad de la prueba en Portugal y me vine”, cuenta. Sobre cómo va la convivencia en la casona cuenta, “lamentablemente apareció lo del coronavirus y se frenó todo, como en todos lados. Ya hace un mes que estamos en cuarentena y la tratamos de llevar como podemos. Por suerte se armó un lindo grupo”.

A su lado está Alvaro Dionisio quien es del barrio San Carlos y acumula un importante recorrido. “Jugué en Estudiantes de 2007 a 2010, luego en Gimnasia de 2011 a 2014 y en Defensa y Justicia de 2015 a 2017. Se dio la oportunidad de Portugal y llegamos a Oporto, donde empecé a entrenar en Oliveirense, club donde iba a firmar contrato”, cuenta. Su historia es igual al resto de los argentinos, donde debieron pasar al Mirandés. “Hasta enero no pudimos jugar porque no estábamos habilitados, así que el año pasado estuvimos jugando amistosos contra equipos de otras categorías y recién en enero nos habilitaron y así pudimos jugar el segundo semestre del campeonato que ya había arrancado”, afirma, y hoy en plena cuarentena también reclama por la parte económica, “hasta ahora no hemos visto un euro”, dice.

Los futbolistas se reúnen para contar su historia en diálogo con este medio. En las calles del pueblo no hay movimiento, los negocios están casi todos cerrados, con excepción de un supermercado, alguna verdulería y panadería. Joel Sosa es del barrio Savoia, de City Bell y también ha recorrido bastante en sus 21 años jugando en los cuatro clubes de la Región. “Jugué en Estudiantes 5 años, en Gimnasia 7 años, luego pasé por Villa San Carlos donde estuve 1 año y el último club que estuve en Argentina fue Defensores de Cambaceres 2 meses. Conseguí una prueba para venir a Portugal donde fui seleccionado y el 17 de julio viajamos a la ciudad de Oporto. Hicimos pretemporada con el club Oliveirense donde íbamos a firmar contrato, pero el 2 de agosto vinimos a préstamo al Grupo Deportivo Mirandés”.

Francisco Estanga escucha y a su turno cuenta su historia. “Soy del barrio Villa Paula, de Berisso. Puedo jugar de volante interno o extremo izquierdo. Empecé jugando en la Novena División de Villa San Carlos hasta Quinta, y luego me fui a Cambaceres donde jugué en Cuarta. Estaba jugando en Camba y me surgió la posibilidad de la prueba en Portugal y me la jugué, nos presentamos 17 chicos argentinos y quedé. Algunos luego se terminaron volviendo para Argentina”, señala el pibe de 20 años que remata, “lamentablemente de los ocho meses que llevamos acá solamente pudimos jugar tres meses y se paró por lo del coronavirus, pero veníamos bien. De enero hasta que se suspendió en marzo, jugamos once partidos donde ganamos nueve, empatamos uno y perdimos uno”.

Mediante la comunicación con el grupo se nota que hay buena onda. Hay risas y se planifica mirar una película antes de dormir. Otros se comunican con sus familias. Allí, hay 4 horas más que en nuestro país y eso se debe tener en cuenta. Nahuel Machado es del barrio Villa Tranquila de Ensenada, y tras jugar siempre en el Pincha, ahora decidió este cambio de aire para tener la ansiada continuidad. “Jugué en Estudiantes desde los 9 a los 19 años. Quería jugar y se dio esta posibilidad, me vine a probar y quedé seleccionado. Lástima que después de hacer la pretemporada no nos pudieron habilitar y estuvimos parados hasta enero. Jugamos doce amistosos contra equipos de Segunda y Tercera División y anduvimos muy bien, ganamos diez y empatamos dos”, afirma el defensor.

La historia fue para todos igual, tras no darse lo del Oliveirense y en agosto pasar al Mirandés, no solo bajaron una categoría del fútbol portugués, sino que debieron cambiar de lugar y trasladarse a unos 300 kilómetros de Oporto. Y cuando esos cinco eternos meses quedaron atrás y por fin llegó el momento de jugar por los puntos y se encaminaban al ascenso, a los tres meses la pandemia cortó todo. La gente los reconoce y los trata bien y el grupo internamente se lleva bien. Hay orden, una cocinera puesta por el club les hace de comer y se hace cargo del desayuno, almuerzo, merienda y cena, así que la casa y la comida están garantizadas, pero la situación económica es el punto débil de la experiencia ya que las cosas no se dieron como esperaban (en algún momento varios chicos decidieron trabajar fuera del horario de fútbol y hoy se mantienen con lo que ganaron), pero esperan que la cosa cambie. “Vinimos a tratar de jugar al fútbol y lo hacemos también por nuestras familias que desde Argentina nos apoyan”, dicen.

En el momento de la charla, falta Tomás Varela, un atacante de 20 años que supo pasar por la Liga Amateur Platense. Hay chance de salir a caminar de a uno, o por ahí dos, y de a ratos salen para despejarse del encierro. “No se ve prácticamente gente, está todo cerrado”, dice Parini, quien ante todo rescata la experiencia de poder estar jugando en otro lado y hacer lo que le gusta, que es jugar al fútbol.

La parte histórica de la ciudad donde viven los chicos es tranquila y ya ha pasado a ser su hogar. La gente los ha aceptado de buena manera y quieren que se queden para ayudar a ascender al equipo, y los aficionados están siempre alentando cada vez que se presentan en el estadio de Santa Lucía, cuyo campo de juego es de césped sintético. “Es una especie de Gran Hermano”, dicen a coro, y así van viviendo en la gran casona que les dio el Club, sin dejar de soñar con lo que persiguen: jugar al fútbol.