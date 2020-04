Tinelli, el valijero polémico: se mandó una maleta a Esquel y estalló el escándalo

Marcelo Tinelli no está haciendo quedar bien a quienes lo defienden: tras aprovechar su conexión con el Gobierno para viajar, apenas dos horas antes de que se decrete la cuarentena por la pandemia de coronavirus a Esquel, para pasar los días de encierro con su esposa Guillermina Valdés, los hijos de esta y sus hijos Lorenzo y Candelaria, y rodeado por la naturaleza, ahora habría hecho viajar una valija de Buenos Aires a Esquel, en un vuelo vacío y etiquetado por la Administración Nacional de Aviación Civil como “vuelo humanitario”.

La acusación es clara: Tinelli habría puesto en el aire un avión privado de la empresa Buenos Aires Fly con el solo objetivo de enviarse una valija del Aeropuerto Jorge Newbery al aeropuerto de Esquel, “disfrazando” un vuelo particular (prohibido en estos días de cuarentena) de “humanitario”, aunque Tinelli respondería luego diciendo que en realidad había operado dentro de lo legal al enviarse medicamentos que no estaban disponibles en Esquel.

La versión de Tinelli fue apoyada por la empresa de vuelos chárter, pero el escándalo ya había estallado. Y la denuncia ya había sido presentada, luego de que el jefe del aeropuerto de Esquel Luis Alberto Cavero encontrara sospechosa toda la escena: al encargado le habrían indicado que la famosa valija portaba reactivos para testeos de coronavirus, lo cual ya despertaba sospechas. ¿Viajaban reactivos solos en un avión, y nadie del área sanitaria o del hospital local las retiró? Pero a Cavero lo que más le llamó la atención fue que recibió el equipaje la misma persona que buscó a Tinelli en la estación aérea cuando llegó a Chubut. Y con la misma camioneta: una RAM patente PNE 257, color azul.

Entonces, Cavero realizó la denuncia correspondiente a las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que la derivó al juez federal de Esquel Guido Otranto: la denuncia involucra a Juan Sebastián Burguburu, el hombre que retiró la valija y encargado de la lujosa vivienda de Tinelli en la localidad chubutense, de la que Marce dijo ser “vecino”, justificando su partida a Esquel el 19 de marzo, justo antes de que se decretara la cuarentena (Tinelli no figura en el padrón de la ciudad cordillerana y nunca fue a votar a la misma).

LA RESPUESTA DE MARCE

La noticia estalló ayer en las redes, y otra vez Tinelli se convirtió en el villano favorito de Twitter, opacando incluso el esperado lanzamiento de la segunda parte de “Supón”. Entonces, Marce tuvo que romper el silencio: en comunicación con Luis Novaresio para su programa de La Red, confirmó la versión de que en el vuelo habían llevado medicamentos para un tratamiento que realizan su hija y él.

“No hice nada malo, pero igual pido disculpas”, arrancó Marce. “Nosotros lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel”, siguió, y Novaresio explicó que, si bien los vuelos particulares no están permitidos, el traslado de medicamentos es una actividad exceptuada durante la cuarentena total.

Tinelli no reveló cuál es su problema de salud, pero aclaró que buscó tres veces el medicamento en Esquel, sin suerte. “Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado”, indicó.

“Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’”, insistió Tinelli.

Marce afirmó además que él tiene su carnet de comunicador que le permitiría solicitar el permiso para regresar a Buenos Aires y continuar con sus tareas laborales desde su hogar: el “Bailando” se prepara para salir a la pista en las próximas semanas (pospuso su estreno luego de que se extendiese la cuarentena, pero los planes son que vea la luz, con las medidas sanitarias correspondientes, en mayo) y muchos ya se preguntaban ayer cómo haría el conductor para regresar y conducir el envío estando en Esquel.

“Al ser comunicador me puedo mover por todo el país”, lanzó Tinelli, y dijo que trabaja desde Esquel como lo haría en Buenos Aires, continuando también con sus otras obligaciones, “ayudando a los curas villeros, también en la AFA, en la SuperLiga, y en mi empresa”.

TAMBIÉN HABLÓ LA EMPRESA

También se defendió, luego de que el escándalo estallara ayer, la empresa Buenos Aires Fly. “Marcelo me llamó como siempre y me pidió contratar un taxi aéreo para llevarle unos medicamentos que no se consiguen en Esquel. Le expliqué que por el coronavirus​ está prohibido cualquier tipo de vuelo a cualquier lugar a menos que sea tramitada una excepción ante la ANAC por causas específicas. Por eso le dije que primero tenía que ser autorizado”, explicó Luis Grande, dueño de la empresa, aduciendo que elevaron a la ANAC el requerimiento de vuelo y al día siguiente fue autorizado.

“No me preguntan para quién es el envío, simplemente planteó que debía llevar medicamentos a Chubut y me autorizaron. Pero en ningún momento se explicó que eran medicamentos para un particular. Es algo frecuente. Ahora porque es Tinelli, pero nosotros todo el tiempo venimos haciendo viajes para particulares. Y por suerte nos contratan y podemos trabajar porque yo también tengo empleados a los que pagarle”, agregó Grande.

“Efectivamente alguien puso que era un vuelo humanitario, como figura. Pero era un vuelo para llevar un medicamento que no se consigue en el Sur a un particular cuyo nombre no importa. ¿Te preguntarás cuál fue el problema entonces? Que alguien en Esquel pensó que esa valija era para el Gobierno de Chubut y vio que se la llevaba una persona de civil en una camioneta. Y por eso vino la denuncia y todo este lío innecesario”, cerró el empresario.

