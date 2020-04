El Presidente retuiteó un insulto contra Viale y ardió Troya

Alberto Fernández, o su community manager, tienen un manejo descontracturado de las redes sociales, a menudo al filo de lo que es protocolarmente correcto para un Presidente. Pero esta vez, decididamente, cruzó la raya al retuitear un mensaje que incluía una terrible agresión contra el periodista Jonatan Viale.

El tuit en cuestión lo había escrito Dante López Foresi , director del portal Agencia El Vigía, tras un informe de Viale en A24 sobre los motivos que llevaron a Fernández a “enamorarse” de la cuarentena: “El gordito lechoso dice en A24 que Alberto Fernández ‘se aferra a la cuarentena por las encuestas’. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente”, decía el mensaje que retuiteó Alberto, quien horas más tarde borró el tuit y afirmó que se trataba de “un error involuntario”.

“Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello”, lanzó el Presidente, sin hacer mención a Viale.

Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello. — Alberto Fernández (@alferdez) April 13, 2020

Para entonces, claro, ya había despertado el repudio general del arco político opositor: “El Presidente, como Cristina Kirchner, humilla a periodistas para intentar achicar sus voces críticas destacando la obsecuencia y los elogios”, escribió el diputado nacional de Juntos por el Cambio Alvaro De Lamadrid, mientras que Patricia Bullrich lanzó que “la libertad de expresión es un valor constitucional. Hacerse eco de un insulto al periodista Jonatan Viale es elegir una senda peligrosa. Nos pide respeto y unidad y Ud., Presidente, es el primero en descargar su odio contra el que piensa distinto. Retráctese, no es sana su actitud”.

Además del repudio de figuras públicas como Graciela Ocaña, se sumaron varios periodistas al repudio, liderados por Luis Novaresio, que afirmó que el retuit “me parece muy grave”.

“Esto corre por mi cuenta, no compromete al programa, ni a mis compañeros ni a la emisora. Pero no puedo más que repudiar la actitud de Alberto Fernández. Me parece muy grave que el presidente retuitee una injuria y una agresión a un periodista. Le juega muy en contra su estilo calenturiento. Como cuando le contestó a Jair Bolsonaro, aunque estemos de acuerdo; ya era el presidente de la Nación. Las opiniones calenturientas te las tenés que guardar”, agregó Novaresio.

LA RESPUESTA DE VIALE

Finalmente, quien habló fue el propio Viale, que aceptó las disculpas del Presidente pero remarcó que “la sociedad no quiere un líder autoritario, rabioso”.

“Confío en que no fue el Presidente quien validó ese insulto hacia mi persona”, comenzó diciendo, antes de “advertir, con mucho respeto, el cuidado que hay que tener con el exceso de poder. Es tentador, pero es peligroso para la democracia cuando una persona tiene tanto poder. El Congreso está cerrado, el Poder Judicial está en feria. Y todo el poder está en manos del Presidente. Esta es una consecuencia no deseada de la pandemia”, lanzó como advertencia el periodista.

“El periodismo libre, crítico, no se siente cómodo con el pensamiento único. Cuando el periodismo describe una situación objetiva y recibe insultos, lisa y llanamente, se intenta disciplinar el pensamiento crítico”, agregó.