El Barça acelera por Lautaro y Kempes salió a tirarle un centro

Lautaro Martínez está en boca de todos en Europa. Porque el Barcelona lo quiere para su plantilla y el Inter busca retenerlo. A todo esto, un histórico del fútbol argentino, Mario Kempes, salió a bancarlo y dijo que “el tren pasa sólo una vez en la vida”.

A todo esto, el mediocampista croata Iván Rakitic le aclaró a la dirigencia de Barcelona que no es “un saco de patatas (bolsa de papas)”, molesto por ser considerado como moneda de cambio en una eventual transferencia para sumar al delantero argentino de Inter de Italia Lautaro Martínez.

“Entiendo la situación pero yo no soy un saco de patatas con el que se puede hacer cualquier cosa... Quiero estar en un lugar donde se me quiera y se me respete”, manifestó Rakitic.

“Si sigo aquí, encantado; si no, será donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le dé la gana decida. Esos comportamientoshacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante”, agregó el futbolista, de 32 años.

En tanto, el ex jugador argentino Mario Kempes, campeón del mundo en 1978, consideró que “hay trenes que solo pasan una vez en la vida”, al referirse a la posibilidad de que su compatriota Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, fiche por el Barcelona.

“Lautaro lleva un par de años demostrando que es un gran número 9. Lo ha demostrado en el Inter y con la selección argentina. Creo que hay trenes que pasan una sola vez y, pese a que el Inter sea un gran equipo, conocido a nivel mundial, el Barcelona es totalmente distinto”, afirmó Kempes en una entrevista al portal italiano “TMW”.

“Jugar con Messi sería fantástico para él. Si se queda en el Inter, podría ser una buena oportunidad para seguir ganando experiencia, pero si quiere irse al Barcelona y el Inter está de acuerdo en venderlo por una buena cantidad...”.

ESCÁNDALO EN LA CD DEL BARÇA

Mientras tanto, la junta directiva del Barcelona, que se reunió de forma telemática, informó a su conclusión de que emprenderá “acciones penales” contra el empresario Emili Rousaud, quien hace una semana era vicepresidente, y que tras su dimisión lanzó sospechas acerca de que en el club alguien podría “haber metido la mano en la caja”.

“El club no puede tolerar acusaciones que perjudican gravemente la imagen de la institución. La acción penal que se interpondrá es en defensa de la honorabilidad del club y sus trabajadores”, manifestaron.