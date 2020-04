Nicolás Moscardini, entre el automovilismo virtual y el manejo de la empresa

La actividad deportiva en general no está excluida de todo lo que sucede en el mundo, ya que se encuentra detenida en todo el planeta, salvo contadas excepciones, como consecuencia de la pandemia provocada por el virus COVID-19, que genera muertes y un pánico sin control entre la gente.

En lo que se refiere al automovilismo, los pilotos de todas las categorías -ya sea a nivel nacional e internacional- se mantienen “en actividad” corriendo carreras en forma virtual. No es lo mismo, pero genera esa adrenalina de estar al volante de un auto de competición. Todo es nuevo, como el propio coronavirus, pero los amantes de los “fierros” pueden seguir estas competencias de forma “on line” vía Internet.

El Súper TC2000 ha creado un campeonato “relámpago” compuesto por cuatro fechas en lo que se refiere a deportes eSport. En el mismo está participando Nicolás Moscardini, el joven piloto platense y una principales promesa del automovilismo nacional, que iba a hacer el debut en las pitas de dicha categoría -considerada la más tecnológica-, después de consagrase campeón de la temporada pasada en el TC 2000.

UNA AGENDA CARGADA

Nico Moscardini ahora tiene que repartir su vida entre correr en forma virtual como así también se tuvo que hacer cargo de la empresa que tiene su padre (Gustavo), ya que el papá es diabético y se encuentra dentro de aquellas personas potencialmente de riesgo como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

“Estoy en la oficina, ya que la empresa tiene que seguir funcionando y tuve que tomar la responsabilidad de estar al frente, porque de nosotros depende la suerte de catorce familias. Seguimos trabajando, pero en una menor escala. Esta es un Pyme familiar que ofrece desde turismo, que se encuentra totalmente detenido, hasta el traslado de empleados a distintas empresas de la zona. Estamos al límite, pero no bajamos los brazos porque este virus no nos va a derrotar”, remarcó con mucha emoción Nicolás Moscardini en el diálogo que mantuvo con este medio.

Más adelante, Nico agregó al respecto que “tomando todas las precauciones del caso hoy (por ayer) hice todo lo que tiene que ver con los trámites en los bancos para de este modo estar lo menos posible afuera por el tema de la cuarentena. La verdad que yo soy chico, pero cuando me pongo a hablar con mis padres en casa no podemos creer lo que estamos viviendo. Es como un película de ciencia ficción”.

Nico, de 19 años, como quedó dicho está participando en el “Campeonato de las Estrellas” de Súper TC2000 eSports ya compitió de las primeras dos carreras. En la primera carrera, que tuvo como escenario el circuito de San Nicolás, culminó en la octava colocación; mientras que el domingo último se ubicó en la novena posición, después de recorrer las 15 vueltas del trazado del autódromo “Centenario” de Neuquén. En ambos caso largó desde los últimos lugares y fue el piloto que más que avanzó en ambas carreras. La próxima prueba será el domingo en el Galves de Buenos Aires y se cerrará el domingo 26 del corriente en un escenario sorpresa.

¿CÓMO SON LAS COMPETENCIAS VIRTUALES?

El propio Moscardini se encargó de explicar cómo son las competencias virtuales. “Es sencillo, yo tengo un simulador de carreras montado en mi pieza como los otros pilotos. Nos conectamos en red. Cuento con un volante donde tengo los cambios y pedaleras para acelerar y frenar. Es como estar en plena competencia, ya que delante de mí cuento con un led de 32 pulgadas que veo el circuito como si estuviese en el mismo trazado con curvas y rectas y el resto de los autos al mismo tiempo”, relató el piloto oriundo de Los Hornos.

“Fueron carreras similares -siguió diciendo Moscardini- en el Sprint me tocaron en el primer tramo y en la carrera final largué muy bien y pude escalar una buena cantidad de puestos, que me ponen en carrera para el campeonato, ya que no hay mucha diferencia entre los distintos pilotos. El grupo por la corona es muy compacto en diferencia de puntos. Y la verdad que estoy conforme con lo que hice hasta acá, ya que podría haber entrenado más, pero por diferentes circunstancias no lo pude hacer como yo podría haber querido”.

En el campeonato intervienen todos los equipos que participan del Súper TC2000 con aquellos pilotos que cuentan en sus filas a los que se sumaron los “simracers” (que habitualmente corren en competencias virtuales). En el caso de Moscardini forma parte de la estructura del la escudería Honda Racing Team, mientras que los amantes del automovilismo lo pueden seguir por el canal de YouTube de Carburando.

Al margen del Súper TC2000, Moscardini está interviniendo el IRacing, que son competencias de caracter internacional. En dicha también compiten pilotos de la Fórmula Uno y que son de “mayor calidad”. Al respecto, Nico dijo que “Julian Santero, que es piloto del Súper, nos propuso llevar a delante un concurso entre competidores nacionales. Están son carreras en Endurance, de largo aliento ya que duran dos horas. Mi compañero de equipo (MB Motosports) a Fernando Borda (simracers) y en la primer prueba que tuvo lugar en el circuito de Catalunya nos fue muy bien”, resaltó.

Así es la vida de Nicolás Moscardini en tiempos de cuarentena, pero antes de cerrar la nota quiso agradecer a sus sponsors que los siguen bancando. “Me están dando una gran mano como es el caso de Agostinelli Propiedades, Copoba LTDA, Ferretería Diego LH y Sista”, cerró diciendo el pibe de Los Hornos.