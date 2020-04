Todavía no se depositaron algunas cuotas alimentarias de este mes y hay fuertes reclamos

Los atrasos en el depósito de las cuotas alimentarias en las cuentas judiciales de empleados de diversos organismos viene generando fuertes reclamos de parte de damnificadas que denuncian que este mes todavía no pudieron acceder al dinero y que no tienen respuestas.

La situación, según se denuncia, se registra en las cuentas judiciales abiertas para retener cuotas alimentarias de los salarios de empleados de la Cámara de Diputados de la Provincia y de la Municipalidad de La Plata.

"La Cámara de Diputados no hizo los depósitos en las cuentas judiciales de alimentos. Es decir, les pagó el sueldo a sus empleados, retuvo el dinero a las cuentas con embargo pero no liberó la plata. Somos muchas mamás las que no hemos recibido la cuota que un juez estipuló", denunció una de las afectadas por la situación.

"Nadie se hace cargo desde el 3 de abril pasado y tampoco están contestando las notificaciones de los abogados", agregaron las denuciantes.

Los reclamos también apuntan a la Municipalidad de La Plata, donde los empleados cobraron los haberes correspondientes a marzo el día 30 del mes pasado pero aun no se hicieron los depósitos de las cuentas judiciales. "No es la primera vez que ocurre", dijo una de las daminificadas.

En ese marco, en los últimos días comenzó a haber planteos que apuntan a agilizar los mecanismos para el pago de los depósitos alimentarios judicializados, que se cobran únicamente en los bancos, que por estos días comenzaron a atender con un sistema de turnos después de la restricción por la cuarentena para mitigar la epidemia de coronavirus.

Por medio de un proyecto de resolución, la diputada radical Carla Carrizo pidió que el gobierno nacional realice la gestión ante el Poder Judicial para que las madres puedan cobrar los depósitos por alimentos "dispuestos en el marco de procesos judiciales debido a que esa cuenta – a diferencia de otras- no permite operar por débito o realizar operaciones online."