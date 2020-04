En plena crisis, Bolsonaro echó al ministro de Salud

BRASILIA

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, destituyó tras dos semanas de tensiones a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, promotor de las cuarentenas frente al COVID-19, que el mandatario ha llegado a tildar de “gripecita”.

La decisión del líder de la ultraderecha brasileña, uno de los gobernantes más escépticos en relación a la gravedad de la pandemia, fue anunciada en momentos en que la pandemia se acelera en el país, los muertos llegan casi a 2.000, con unos 30.000 casos, y el pico se espera para mayo.

La destitución del ministro era un secreto a gritos hace días y se concretó ayer, aunque la anunció el propio Mandetta, que se le adelantó a Bolsonaro.

“Acabo de oír del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi dimisión del Ministerio de Salud. Quiero agradecer la oportunidad que me fue dada”, escribió Mandetta en su perfil en la red Twitter poco después de una reunión con el mandatario.

CACEROLAS CONTRA LA DESTITUCIÓN

El ministro, casi sin querer, había caído en una “guerra de egos” con Bolsonaro, sobre todo después de que recientes sondeos indicaron que su gestión era aprobada por el 76 por ciento de los brasileños, lo cual pareció ratificarse con unos sonoros cacerolazos contra el gobernante una vez que se anunció la destitución.

En las últimas semanas, pese a la aceleración de la pandemia en el país, Bolsonaro casi no recibió a Mandetta, quien fue perdiendo terreno en el Gobierno a medida que dejó de lado la diplomacia en sus críticas a los “paseos” que el gobernante suele hacer cada fin de semana en Brasilia, en los suele abrazar a decenas de personas.

