“Le voy a trasladar al Gobernador las inquietudes de los comerciantes”

A pocas horas de cumplirse el primer mes de cuarentena obligatoria, el intendente de La Plata Julio Garro hizo un balance en una entrevista realizada en vivo por EL DIA en su cuenta de Instagram.

“Por ahora, dentro de todo, con los parámetros de la normalidad. Hemos hecho un gran trabajo pero no lo hizo únicamente el municipio o el Intendente sino que lo hicieron los platenses. Si nos va bien será por los vecinos. Acá todos estamos jugando un partido importante. A su vez estamos preocupados por los comerciantes o quienes hacían changas”, comentó en el inicio de la entrevista.

De cara a esta preocupación que existe respecto a las consecuencias económicas debido al aislamiento obligatorio, detalló: “Vamos a convocar a las pequeñas pymes, a los gastronómicos y a los comerciantes, porque la semana que viene le voy a llevar las inquietudes al gobernador, con quien me voy a reunir el martes a la mañana. Varias de las inquietudes ya me las fueron comunicando”.

“Tenemos que ver de qué manera vamos a poner la rueda en marcha. Tiene que ser de una manera gradual. Si salimos todos a caminar por el municipio las cosas nos van a salir mal. Tenemos que respetar el orden y reordenamiento”, destacó respecto a lo que sucederá el 27 de abril.

Pero reconoció que no le gustó la imagen de la semana pasada y el final de la actual. “Vi mucho movimiento y me preocupé. No nos podemos relajar. Yo no quiero perder a ningún platense, no nos relajemos en la cuarentena. Voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Es muy importante que nos cuidemos entre nosotros”.

Sobre su relación con Axel Kicillof, dijo que “es buena, con mucha normalidad, tanto con el presidente como con el gobernador. Entendimos que no hay que mezclar la política. La comunidad está viendo que estemos trabajando en una misma mesa”.

“Esta pandemia va a cambiar muchas cosas, entre ellas que los políticos nos sentemos en la misma mesa. Para lo otro están en las elecciones”, dijo y reconoció que deberían suspenderse las del próximo año para ahorrar 10 mil millones de pesos. En ese sentido reconoció que la recaudación bajó un 50 por ciento y la coparticipación un 60 por ciento.

Por otro lado se refirió el tema de la vacunación contra la gripe: “Tanto las de la gripe como la de neumonía viene desde Nación a Provincia y ahí a los municipios. La primera semana entraron una 5 mil dosis, luego 2.500 y esta semana lo mismo. La demanda es infinita. Hemos plasmado una prioridad de que sean los adultos y las embarazadas. Abrimos más de 40 lugares y hubo gente que no respetó ni siquiera su turno de DNI. Todos van a poder vacunarse, lo aseguro”.

Respecto a la situación de los adultos mayores, descartó que vaya a implementar en La Plata el régimen de solicitar un permiso para poder salir de sus casas como sucederá en la Ciudad de Bs. As.

En el final habló de su experiencia personal y reconoció que extraña juntarse con amigos y familiares para ir a la cancha a ver a Boca. “También poder moverme libremente en la Ciudad. No hay lugar donde poder sentarse a tomar un café con alguien. Pero no podemos aflojar”.