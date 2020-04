Guzmán también habla de un período de gracia de tres años con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió en que nuestro país no puede “pagar a nadie” su deuda, ni a los acreedores privados, a quienes lanzó una oferta de canje el pasado viernes, ni al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que también busca un acuerdo para postergar pagos hasta 2023.

“Argentina no puede, no tiene capacidad de pagarle al FMI en los términos estipulados, de modo que nosotros estamos apuntando también a reprogramar esos pagos y no tener que realizar ningún pago de capital al FMI en los próximos tres años, entre 2021 y 2023”, dijo Guzmán en una entrevista a distintos medios.

El ministro remarcó que la columna vertebral de la oferta está focalizada “en la reducción de los intereses del 62 por ciento, ya que la quita de capital es mucho menor”.

Recordó que “Argentina tomó deuda con el FMI bajo la premisa de que ese acuerdo, el acuerdo stand by, iba a generar un shock de confianza, iba a reducir los costos de financiamiento del país y entonces el país iba a poder tomar prestado en los mercados para pagarle al FMI”.

“Está claro que esa no fue la realidad, eso no fue lo que ocurrió, la economía entró en caída libre y eso es lo que nosotros estamos buscando resolver”, subrayó.

Consultado sobre qué ocurrirá con la deuda en dólares bajo ley local, cuyo pago fue diferido hasta 2021, dijo que la meta oficial es “darle un tratamiento equitativo con respecto al que se le da a la deuda bajo ley extranjera”.

Mientras, el ministro oriundo de La Plata dijo que se han mantenido conversaciones con los distintos fondos de inversión acreedores de Argentina y que éstos han planteado “que quieren cobrar más” y que “Argentina haga más ajuste fiscal”, algo que para el actual Gobierno “llevó a resultados desastrosos” .