“Los chicos tratan de hacer lo mejor en este momento de aislamiento”

Mientras se cumple la cuarentena social, preventiva y obligatoria, debido a la expansión del coronavirus, muchos equipos tienen a sus jugadores entrenando “como se puede”, a la espera de que la actividad oficial pueda reanudarse.

En estos momentos donde la crisis sanitaria golpea al país y a gran parte del planeta, ningún jugador, acostumbrado a otro tipo de entrenamientos, se las “rebusca” para seguir en forma, llevando a cabo una rutina de trabajo que los “profes” les adjuntan a diario.

En ese sentido, el plantel de Villa San Carlos, con las limitaciones del caso, intenta respetar el plan de entrenamiento que tiene a disposición durante estos días.

El Flaco Jorge Vivaldo, técnico del Celeste de Berisso, le contó a este diario lo que realizan a diario los futbolistas en este proceso de “aislamiento”.

“En esta cuarentena los jugadores tienen una rutina que los “profes” le van pasando todos los días, todas las semanas. Ellos se van adaptando, de acuerdo a las posibilidades que tienen en sus casas. Algunos viven en departamentos, otros en casas con algo de fondo. Entonces, el trabajo va variando, según lo que puedan realizar”.

El Celeste, de la mano de Jorge Vivaldo, al momento de suspenderse la competencia, venía de una gran recuperación futbolística, con cuatro victorias y un empate, ubicándolo en la sexta colocación con 13 unidades, a solo cuatro del líder del Clausura de la B Metropolitana, Tristán Suárez (17).

“En lo personal, aprovecho esta cuarentena para disfrutar en familia, aunque no dejo de ver entrenamientos y analizar otras cuestiones, sin perder el hilo de la información. También planificamos todo el momento, ya sea a corto, mediano o largo plazo, porque no se sabe cuándo se extenderá este parate, pero hay que estar preparado por si se llega a levantar en los próximos días. Y si no, esperar. Lo más importantes es quedarse “guardado” hasta que pase la tormenta. Es raro y difícil, no es lo que queremos ni es lo más cómodo, pero acá estamos respetando todo. Uno extraña poder entrenar y estar todos los días en la cancha. Esa es la idea”, expresó Vivaldo.

San Carlos jugó su último partido el 15 de marzo pasado, cuando en el Genacio Sálice le ganó por 2-1 a Justo José de Urquiza, gracias a los goles de Pablo Miranda, de penal, e Ignacio Oroná. Y cuando la competencia se reanude, el Celeste deberá visitar en Remedios de Escalada a Talleres.

En cuanto a lo futbolístico, Vivaldo aseguró que “veníamos en alza, mejorando con el correr de los partidos. Este parate no le viene bien a nadie, aunque habrá que respetar todas las recomendaciones posibles para estar bien, porque la prioridad es estar sano. Soy hombre de fútbol, y como cualquier persona que trabaja de esto, quiere que la actividad vuelva cuánto antes. Los jugadores también piensan lo mismo. De todos modos, debemos ser concientes porque esta situación no es broma”.