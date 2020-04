Hora de renegociar contratos y el esperado momento de dar el salto para los pibes

Sin dudas que el coronavirus impactará en el fútbol, las cosas inevitablemente cambiarán en todo sentido. Además de definir lo que pasará con los campeonatos y cómo se seguirá adelante, están las situaciones contractuales de cada uno de los futbolistas. Por eso ya nada será igual después de la pandemia que estamos viviendo. Los vínculos de los jugadores con las Instituciones se terminarán el próximo 30 de junio, como ocurre en el delantero colombiano Jhonathan Agudelo; mientras que están los casos de los futbolistas que tienen una cláusula de rescisión en dicho mes y se deberá ver qué harán, si quieren quedarse en el Lobo o tienen alguna opción para irse a otro lado, como son los casos de Jorge Broun, Paolo Goltz y Harrinson Mancilla, por ejemplo.

Ni hablar de lo que suceda ante la posibilidad de traer algún refuerzo. Aún los dirigentes no saben qué pasará con los contratos que se terminan hasta tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no determine el final o no de la temporada. Por eso la dirigencia albiazul ha confeccionado una lista con los futbolistas a los que se les termina el vínculo y allí se irá viendo caso por caso. Está claro que Claudio Spinelli se irá y no se renovará; pero deberán definir el contrato de Manuel Guanini, por que s no se llega a un acuerdo, el defensor terminará quedando libre.

A los casos con cláusula nombrados como Broun, Goltz y Mancilla, se debe recordar os casos de futbolistas que arribaron en junio del año pasado en tiempos de Darío Ortíz. Por ejemplo, los laterales derechos Maximiliano Caire y Leonardo Morales. También están los casos de dos símbolos de la Entidad como Lucas Licht y Franco Mussis quienes esperan poder renovar, en el caso del Bochi pensando ya en su última etapa como futbolista profesional y cerca del retiro.

En este sentido, según pudo saber este medio, la dirigencia se contactará con todos para ver quién se acomodará en la parte económica y quién no. Es que difícilmente puedan seguir pagando, o pagar a partir de este momento, los sueldos que se venían pagando hasta ahora. Por eso también será muy importante allí lo que pretenda cada jugador y analizará lo que más le conviene.

Lo que está seguro, es que no solo Gimnasia, sino los demás clubes del fútbol argentino, no podrán pagar lo que se estaba pagando hasta este momento, y a partir de allí las partes deberán sentarse a renegociar contratos que sean pagables.

EL TURNO DE LA CATEGORÍA 1999 PARA LOS PRIMEROS CONTRATOS

En otro orden de cosas, los dirigentes albiazules también tienen en su agenda para tratar, el tema de los juveniles que deben firmar el primer contrato y transformarse en profesionales. Sin lugar a dudas que el escenario no es el mejor o el esperado, ya que los chicos todavía debían jugar una buena parte de la temporada y quienes deben tomar la decisión iban a verlos un poco más, teniendo en cuenta además de los informes que puedan realizar los entrenadores de juveniles.

Lo cierto es que son seis chicos categoría ‘99 los que esperan la decisión de saber si firmarán y se transformarán en profesionales, o quedarán libres y tendrán que buscarse club. Es así, uno de los momentos más esperados por los chicos luego de pasar por todas las divisiones juveniles hasta jugar en Reserva, se tendrá que tomar dentro de un contexto totalmente anormal y sin precedente como una pandemia, con una cuarentena que no permite entrenar.

En ese sentido, los seis juveniles son: Tomás Romero (volante ofensivo), Tomás Fernández (zaguero central), Antonio Napolitano (volante ofensivo), Juan Cruz Prefacio (volante central), Franco Torres (delantero) y Estanislao Jara (volante izquierdo). En todos los casos, son futbolistas que han sumado muchos minutos jugando en el Selectivo Sub-21 o Reserva, y en el caso puntual de Fernández, supo ir al banco de Primera en un partido de Superliga Argentina ante River con Pedro Troglio y en el cotejo de Copa Argentina recientemente frente a Sportivo Barracas, mientras que Napolitano también estuvo entre los relevos contra Barracas.

Vale agregar que Romero es hijo nada más y nada menos que de Chirola, mientras que Fernández (que hizo todas las inferiores en el Lobo) también es hijo de otro futbolista aunque en este caso de un ex Estudiantes, como Juan Fernández.

Broun, Mancilla y Goltz tienen cláusula de salida en junio. Dejaron un concepto positivo