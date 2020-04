El golpe maestro de Federer que pretende revolucionar el tenis

Roger Federer se encargó de dar uno de esos “golpes magistrales”, que dejan al público atónito, dentro de las canchas; aunque en esta ocasión no fue en un court, sino que lo hizo con sus palabras, a través de la red social Twitter con la fusión del tenis masculino y femenino en una misma organización.

“¿Soy el único que imagina que es en estos momentos cuando los tenistas, hombres y mujeres, se unan y salgan adelante juntos?”, publicó Federer en su cuenta oficial con lo que desató un verdadero terremoto en el mundo del deporte y sobre todo del tenis, porque lo dijo el que quizá sea el mejor jugador de la historia.

El tenista suizo propuso la unión entre la ATP (ATP World Tour) y la WTA (Women’s Tennis Association), es decir entre el tenis masculino y el femenino, en los tiempos tan convulsionados que se viven en la actualidad como consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus.

En sus palabras, Federer aclara que “no me refiero a unir las competiciones en la cancha, sino a fusionar los dos organismos que nos gobiernan y que rigen los circuitos masculino y femenino”, añadió en otro mensaje el ganador de veinte Grand Slam.

La propuesta de Federer llega días después de que ATP, WTA, ITF, los cuatro torneos de Grand Slam y los tenistas se unieron para crear un fondo común de 6 millones de dólares que serán destinados a ayudar a los jugadores de ranking bajo, que son los que más sufren el receso de la actividad porque no pueden generar ingresos.

La idea de Federer fue bien recibida por sus colegas que se lo expresaron en las redes sociales, como el argentino Diego Schwartzman, 13 del ranking mundial, el australiano Nick Kyrgios (40) y el italiano Jannik Sinner (73), además de los españoles Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza, y la rumana Simona Halep.

“Como sabés por nuestras discusiones, estoy completamente de acuerdo en que sería muy bueno salir de esta crisis mundial con la unión del tenis femenino y masculino como una sola organización”, le rápidamente contestó Nadal.

“Sí, es una buena idea”, tuiteó Muguruza, campeona de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017. Halep, actual 2 del mundo y ganadora de Wimbledon 2019, expresó que compartía la idea de Roger: “No estás solo”.

“Es demasiado confuso para el público del tenis cuando existen diferentes sistemas de clasificación, diferentes logos, diferentes sitios web, diferentes categorías de torneos”, añadió Federer en una respuesta a una de las personas que le siguieron el hilo de sus posteos en Twitter.

“Probablemente debió ocurrir hace mucho tiempo, pero tal vez sea ahora. Son momentos duros para todos los deportes y podemos salir de esto como dos cuerpos débiles o unidos en un solo cuerpo fuerte”, agregó el suizo en otro tuit.

Por su parte, la estadounidense Billie Jean King, destacadísima ex jugadora de tenis y, probablemente, la mayor activista por los derechos de la mujer y el cambio social dentro y fuera del deporte de las raquetas, celebró la idea de Federer: “Estoy de acuerdo, y lo he estado diciendo desde principios de la década de los ‘70. Una voz, mujeres y hombres juntos, ha sido durante mucho tiempo mi visión para el tenis. La WTA por sí sola siempre fue el Plan B. Me alegro de que estemos en la misma página. Hagámoslo realidad”, recalco una voz muy escuchada en el ambiente tenístico internacional.

Los organismos que manejan el tenis son siete y cada uno posee su interés: los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis. Con todo el tenis profesional cancelado, al menos, hasta el 13 de julio por la pandemia mundial de Covid-19, son tiempos de numerosos replanteos y negociaciones puertas adentro.