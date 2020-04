Vacunarse contra la gripe sigue siendo un dolor de cabeza para los platenses

Siguen los reclamos de los platenses sobre los inconvenientes para darse la vacuna contra la gripe. A las dificultades en el vacunatorio de Plaza Malvinas, donde ayer se registraba una larga fila de adultos mayores a la espera de un turno para poder recibir su dosis, se suma las prolongadas esperas de los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), quienes necesitan hacer uso del servicio de vacunación domiciliaria, el cual puede demorar hasta diez días, según denunciaron.

En tanto, la hija de una afiliada aseguró que “IOMA aún no ha entregado las vacunas antigripal” y acusó al organismo de “hacer política con la gente de riesgo que está fuera del plan”. Añadió al respecto que “mi mamá tiene 77 años, se encuentra en una residencia para adultos y, pese a que paga regularmente su obra social por más de 45 años no han recibido ninguna respuesta de cuándo estarán disponibles las vacunas”.

Paula, jubilada de 72 años y afiliada al IOMA, relató que “hace diez días me anoté por la página web para que vengan a mi casa a aplicarme la vacuna, pero hasta el momento no han venido ni llamado”.

La mujer aseguró que “como dice en la página de internet, intenté por medio de las distintas delegaciones del IOMA, pero todas informan que debo hacerlo vía internet, así que intenté hacerlo nuevamente por la página web, pero no me permite hacerlo”.

La vecina lamentó que “así las cosas, ya han pasado diez días y sigo sin la vacuna a pesar del anuncia de la vacunación a domicilio, a pesar de ser una adulta mayor dentro de un grupo de riesgo”.

Un caso similar es el que padece Daniel Saino, del barrio Villa Argüello de Berisso. El afiliado contó que “IOMA está dando la vacuna a domicilio. En mi caso particular soy inmunodeprimido, solicité el servicio. Me dijeron que se iban a poner en contacto conmigo, pero ya pasó una semana”.

“Llené la planilla en la aplicación. Puse mi problema de salud. Además, tengo problema del corazón. No pasó nada. Quiero llenar la ficha de nuevo pero no se comunicaron conmigo. Y a la calle no puedo salir”, manifestó.

Como se sabe, los vecinos del casco urbano que integren el grupo de riesgo tienen a disposición un punto fijo de vacunación antigripal ubicado en el Centro Cultural Islas Malvinas, el cuál reemplaza al vacunatorio central de calle 55 como así también al Consejo de la Tercera Edad, en calle 14.

De esta manera, el puesto que está ubicado en el espacio cultural de Av. 19 y 51, funciona según el cronograma basado en la terminación del DNI; en tanto que se entregará un número por orden de llegada a cada vecino.

La Municipalidad de La Plata informó que, con el objetivo de proteger al sector más vulnerable, la aplicación de la vacuna es exclusivamente para los mayores de 65 años y quienes integren los grupos de riesgo.

Se agregó que “esta modificación tiene como objetivo brindarle a los vecinos un lugar más espacioso, donde se pueda respetar las medidas sanitarias recomendadas en el marco de la emergencia, sin tener que hacer largas filas en la vía pública y evitar que sufran el frío”.

Por su parte, el vacunatorio central (55 entre 18 y 19) aplicará sólo las vacunas de calendario, no así la antigripal.