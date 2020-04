El blue “vuela” a $120 y se vende por delivery en la Ciudad: buscan un freno

El dólar en todas sus versiones subió y alcanzó niveles históricos, ya que el billete paralelo avanzó más de un 7 por ciento y cerró en $120 en el circuito informal porteño, creciendo $10 pesos respecto a la jornada anterior, mientras que en nuestra ciudad tocó los $125, con un valor para la punta compradora de $110, según pudo establecer EL DIA de fuentes del mercado local.

Por su parte, el “contado con liqui” (CCL) o “dólar fuga” subió 3,4 por ciento hasta los $114,93 y el dólar Bolsa o MEP, 4,1 por ciento hasta los $113,65, mientras que el riesgo país subía por arriba de los 4.050 puntos básicos (ver aparte) un día después de que el Gobierno anunciara el miércoles que no pagaría un vencimiento de deuda por US$ 503 millones, abriendo una cuenta regresiva de 30 días para entrar –o no- en default.

En ese contexto, el Gobierno lanzó un paquete de medidas a través de Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) -ver aparte- para controlar la escalada. Se trata de resoluciones que, por un lado, buscan incentivar el ahorro en pesos y, por otro, limitar las operaciones en moneda extranjera por parte de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), uno de los principales operadores del de los llamados dólares “bursátiles”.

El Central fijó un aumento para la tasa de pases, del 11,4 al 15,2 por ciento, y resolvió que los fondos T0 o “money market” -aquellos que pagan interés pero que pueden ser retirados en cualquier momento- no tengan encajes, para una mejor remuneración de esos depósitos. Y la CVN fijó un límite del 25 por ciento para la tenencia de dólares.

Desde que comenzó el distanciamiento decretado por el Gobierno, el billete verde en el segmento informal acumuló un alza superior al 38 por ciento. Y el valor del informal está muy cerca de duplicar al dólar oficial, que sólo se utiliza para reducidas operaciones.

El dólar oficial cerró en $68,44 y el mayorista en $66,32, con un incremento de nueve centavos, en una plaza porteña que movió su volumen más bajo desde enero. En el promedio de bancos la divisa se negoció a $88,97 para la venta al público, con la aplicación del impuesto “solidario” del 30 por ciento.

EN TIEMPOS DE CUARENTENA, DELIVERY

Pero en la Región el pulso llevó un poco más arriba al blue, como suele ocurrir cuando el mercado está convulsionado y muy “desinflado” por la imposibilidad de hacer transacciones físicas ante la cuarentena. Por eso, desde motos hasta remises o “escapadas” de algún operador más osado en barrios de la periferia permitieron pocas operaciones en el circuito local, revelaba a este diario un experimentado operador de la city local.

“La cadena de pagos está rota, entonces se hace difícil conseguir tanto compradores como vendedores. Los cambistas cerraron sus oficinas o van por operaciones muy puntuales. El mercado quedó casi ‘seco’ y hoy el precio de referencia es el del contado con liquidación. Este valor del blue refleja el miedo al default y una economía que con mucha emisión se dirige a un año muy complejo”, explicaba el operador local.

La marca del dólar blue fue récord y la brecha del CCL con el mayorista superó el 72 por ciento. “La reacción del mercado, en sintonía con el alza en las expectativas inflacionarias, se ve también en la presión de los distintos tipos de cambio de referencia”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Hoy será un verdadero test para ver cómo reacciona el mercado a las nuevas medidas oficiales.

Así, las presiones inflacionarias, la incertidumbre respecto de la deuda externa y la crisis global por el coronavirus volvieron a reflejarse en los movimientos de la divisa estadounidense.