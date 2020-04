Reír y hacer reír, el desafío de los humoristas platenses en medio de la pandemia

Como dice el dicho, “Al mal tiempo, buena cara”. Nunca mejor aplicado para la situación que viven los humoristas de nuestra ciudad, algunos de ellos pasándola mal desde lo económico debido al cese de actividades en teatros y la cancelación de eventos privados, de los cuales muchos dependen para sobrevivir. Porque a pesar de todo, apelan a las redes sociales para llevar un poco de alegría a los hogares.

Alejandro Gardinetti, uno de los grandes humoristas de la Ciudad; Fran Gómez, el ingenioso generador de contenidos en redes junto a su compañero Nacho Saralegui; y el multifacético Fede Brisko, contaron cómo los encuentra este momento de aislamiento y pandemia, ya sea desde lo económico como desde el rol social que ocupan como entretenedores.

A Gardinetti le demandó apenas un segundo de conversación para dejar de manifiesto que el humor siempre encuentra un rinconcito para colarse en su vida: “Acá estamos, guardado como regalo de amante”.

Desde su casa y tras la humorada inicial, admitió que “estamos preocupados por el tema salud, por la gente que te rodea, que uno quiere, por algo inesperado que fue de golpe. Yo estaba cerrando temporada a finales de marzo y de golpe se paró todo. Y preocupado también desde lo laboral porque creo que será un año difícil para todos”.

“Yo venía con eventos privados y teatros, había armado una gira por 22 localidades. Y se suspendió todo, algunos se reprogramaron para agosto y noviembre, e igual con la posibilidad de que esto siga. Sigo por la radio y por la tele. Y en los tiempos libres abocado a cambiar el show, buscar chistes y material nuevo para hacer una rutina nueva para el teatro”, comentó el humorista que actualmente trabaja en Radio 10-ahora desde su casa- y en el programa Morfi que se emite los domingos por Telefé.

Pero más allá de la triste situación que hoy toca vivir, el entretenedor asume que “la gente quiere divertirse” y por eso le apuesta a las redes sociales para arrancar algunas sonrisas: “Tengo mis redes sociales (Alejandro Gardinetti Oficial), subo dos videos por día y la gente te das cuenta que lo necesita. Y mucha gente que me llama y me pide videos, que me dice ‘che es el cumpleaños de mi viejo y está solo, me podés mandar un videíto con chistes...sí como no’, es decir que la gente indudablemente está angustiada y necesita divertirse mucho. Vengo haciendo vivos en Instagram, hice uno con Sergio Gonal y la gente se engancha. Necesita reírse. A mi me encanta, es mi laburo, pero es más una función social que comercial porque no me daría la cara para cobrarlo. Si el tipo está angustiado por lo menos me meto y me río un rato con él. Lo hago con mucho amor, a mi encanta”

Respecto a qué imagina cuando vuelva la actividad, comentó: “Va a ser una de las últimas cosas en volver, pero quizás la gente ha estado tan angustiada que cuando se abra el teatro se llene. Estará también el que le fue mal porque esto tiene secuela económica y no pueda pagar una entrada y en ese caso me avisan. Y también está el que es empleado y pudo cobrar igual y tiene ganas de salir. Tengo fe. Se va a ir resolviendo día a día".

SACAR DE LA GALERA EL BUEN HUMOR

El mago y humorista Fede Brisko también reflejó cómo es su situación personal en medio de tanta incertidumbre. Brisko encontró en su redes de Instagram, Tik Tok y Youtube (@fedebrisko) la posibilidad de paliar un poco la crisis y de llevar un poco de entretenimiento a cada familia. Clases de magia online y las recetas de cocina como gancho.

Todos los días se enfrenta al desafío de poner buena cara y sacar de la galera el buen humor, aunque no es nada sencillo: “La situación es muy complicada, vivimos de lo que hacemos y del público, hay muchos que viven de otra actividad además del escenario, pero otros como yo que vivimos sólo de la comedia y de la magia, estamos complicados. Yo trabajo en cumpleaños, conducciones de eventos, y eso está suspendido. Lo peor es que no sabemos cuándo se va a reactivar. Imagino que será lo último”, manifestó con preocupación. “Todo lo que yo tenía en agenda se pasó hacia octubre, con alguna esperanza, pero lo veo difícil. Es mi único ingreso y mantengo la estructura familiar con eso. Hoy trabajo de forma virtual, dando clases a distancia de magia para una cárcel de pibes. Filmamos los trucos y las explicaciones y lo mandamos. Y es una puerta nueva que se abrió, dar clases online de magia”, contó y agregó que en sus redes publica recetas de cocina que funcionan como gancho: “En mi instagram publico muchas recetas de cocina, que me permiten traer un buen caudal de público”.

En medio de todo esto, intenta no perder nunca el sentido del humor y su esencia como entretenedor: “Tengo 224 mil seguidores en Instagram y le pongo buena onda. Hay días que estoy bajoneado pero intento tirar buena onda para contribuir con el que está encerrado y no tiene otra actividad para hacer. Apunto a entretener, soy un entretenedor. Traslado el escenario al Instagram”.

“LA GENTE ESPERA EXPECTANTE ALGÚN CONTENIDO”

En tanto, en nombre del dueto humorístico que integra junto con Nacho Saralegui, Fran Gómez comentó cómo se las arregla para llevar adelante el desafío de hacer reír a la gente en el tiempo que corre, aún con la lógica incertidumbre de cuándo se reactivarán las fuentes de ingresos que le significan las obras de teatros y shows:

“Estoy bastante consternado con la situación, es muy difícil escaparle por más que uno busque ponerle la mejor onda. Y eso se traslada a la hora de crear contenido, en mi caso de crear un video de humor. Tanto Nacho como yo estamos atravesados por ciertas situaciones desde el plano psicológico, ansiedad, la improductividad que provoca el aislamiento. Es acomodarte con lo que podés en un monoambiente. Es una situación jodida como persona y desde el plano creativo. Nacho y yo estamos, desde lo económico, con la incertidumbre como todo el que hace teatro, porque vivimos de eso, de cuándo vamos a volver a actuar, no ganamos plata, salvo alguna publicidad en redes, pero es algo irregular. Es ir remando”, admitió.

Pero más allá de eso, intenta continuar con su rol de comediante porque “hay gente que está expectante esperando un contenido. Entendemos el rol de que con un video que hacés le podés llevar un buen momento a alguien que te sigue. Aprovechamos esta cuarentena a para acompañar a gente que está sola. Recibimos mensajes por haber hecho un video que les cambie el día. Eso te llena bastante, es una situación linda, sentirse útil”, aseguró.

Y cerró el contacto con una frase que perfectamente puede ser puesta en boca de todos los personajes y no germinará objeciones: “si le generás algo a la gente, el objetivo estará cumplido”.