Otro finde en casa: arte, música, cine, talleres y más

LA ORQUESTA FILARMÓNICA EN EL COLÓN

En el marco del programa #Culturaencasa, el Teatro Colón transmitirá, el domingo, desde las 20, en su página web y en sus redes sociales, un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Se trata de un homenaje a Sergei Rachmaninov, uno de los pianistas más influyentes del siglo XX y un compositor que se mantuvo siempre fiel a un lenguaje de fuerte sello romántico, continuando la tradición de creadores como Chopin y Scriabin. Con la dirección musical de Enrique Arturo Diemecke y el pianista Evgeni Mikhailov como solista invitado.

LA SOLE EN LA PEÑA DE JESÚS MARÍA

La Sole cantará hoy para darle cierre a la semana de la Peña Virtual del Festival de Jesús María. La iniciativa de los organizadores del prestigioso evento de doma y folclore es para colaborar con los entretenimientos en tiempos de cuarentena. El show del huracán de Arequito se podrá ver desde las 21 en la cuenta de Instagram del Festival Jesús María Oficial.

SANTAOLALLA EN LA TV PÚBLICA

El músico y productor Gustavo Santaolalla presentará mañana, a las 20.30, por la TV Pública la quinta emisión de “Unísono”, donde grupos y solistas de todas las provincias argentinas comparten su música desde sus hogares para acompañar al público en tiempos de cuarentena. El multipremiado artista y referente de la música argentina será el anfitrión de esta nueva entrega que contará con Confluencia y Viejo Truco de La Rioja y Rudy y Camerata Córdoba de la provincia mediterránea, entre otros artistas federales.

UN PASEO EN SUBMARINO

El canal oficial de The Beatles en la plataforma YouTube ha invitado a todo el mundo a participar en un karaoke global con los temas de la película animada “Yellow Submarine”, que emitirá mañana a las 11. La cinta, que en 2018 regresó a los cines para conmemorar el 50 aniversario de su estreno, incluye algunas de las canciones más conocidas de la banda, como “Eleanor Rigby”, “When I’m Sixty Four”, “Lucy In The Sky With Diamonds” y “All You Need Is Love”. La versión que se emitirá mostrará las letras de los temas bajo la imagen para animar a que los espectadores canten junto con el cuarteto de Liverpool.

MARATÓN “MORTAL” EN EL CABLE

Para los amantes del cine de acción, la señal de cable Space programó para mañana a la tarde un continuado de las clásicas “Arma mortal”. El maratón comenzará a las 15.36 con la primera entrega de la saga protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover como una pareja despareja de investigadores que se enfrentan a la mafia. A las 17.37 llegará el turno de la segunda entrega, con la dupla persiguiendo a contrabandistas sudafricanos. Y las 19.49 tendrá espacio “Arma mortal 3”, con una nueva misión para la espectacular pareja de detectives.

TERROR ARGENTINO EN YOUTUBE

El director argentino Amin Yoma acaba de estrenar gratis y en el canal de terror de YouTube “Watch Movies Now!”, su thriller psicológico “Madre”. En el filme, un matrimonio atraviesa un fuerte conflicto debido a la obsesión de la mujer por quedar embarazada; ninguno de los dos tiene problemas de fertilidad y la presión que Adela (Florencia Benítez) siente es tal que comienza a perder la razón. Ayudada por una vecina psicóloga e impulsada por las visiones de un tarotista, comienza a enfrentar una situación que se le va de las manos al encontrar que su marido Hernán (encarnado por Berthold) no es como se mostraba ante ella.

CURSOS Y TALLERES

Estás aburrido de ver cosas, te proponemos entonces hacer. En la plataforma porteña #Culturaencasa, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podés encontrar tutoriales de todo tipo y color, además de talleres y cursos virtuales. Podés aprender a bailar salsa, a escribir una historia, a reciclar, a practicar yoga, a hacer trenzas africanas y hasta Tai Chi Chuan. Hay propuestas para todas las edades y, lo mejor, son gratuitas.

“ELLA EN MI CABEZA” EN LA PLAZA

La temporada virtual del porteño teatro La Plaza continuará mañana con la emisión, desde las 20.30 y por 24 horas, de “Ella en mi Cabeza”, ganadora del Premio ACE a la mejor obra de 2005. Escrita y dirigida por Oscar Martínez, cuenta con las actuaciones de Julio Chávez, Juan Leyrado y Natalia Lobo. Disponible en www.laplazaonline.com.ar.

RADIOHEAD EN ARGENTINA

El primer show que la banda inglesa Radiohead brindó en la Argentina, el 24 de marzo de 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires, fue habilitado ayer en el canal oficial de la banda en YouTube. En ese espacio, especialmente programado para esta cuarentena, ya se pueden ver presentaciones en Dublín del año 2000 y su show en el Lollapalooza de Berlín, en 2016.

ARTEBA CON SELLO LOCAL

Hasta el 30 de abril, en el silio Artsy, se puede recorrer, con acceso gratuito, una edición especial de arteBA, que ofrece a “coleccionistas, compradores y a aquellos que quieran disfrutar de más arte, la posibilidad de ver desde sus casas una selección de obras pensadas especialmente para esta edición”. Entre los artistas que muestran sus obras se destacan platenses como Lido Iacopetti, Luis Pazos y Raúl Mazzoni, por la galería De Sousa.