Desopilante: Moni y Pepe, entre el sexo virtual y la realidad

Para hacerle frente a los últimos y conflictivos días que marcaron el nombre de “Casados con hijos” por la salida tormentosa de Érica Rivas de la obra teatral, la dupla central de esta historia puso manos a la obra y decidió darle al público lo que tanto le hace falta en esta época y que caracteriza a la sitcom: risas.

Es así que en la piel de Moni y Pepe Argento, Florencia Peña y Guillermo Francella hicieron de las suyas en un divertido sketch que dejó a todos los fanáticos con muchas ganas de ver la pieza teatral que finalmente se estrenará en el Teatro Gran Rex en enero del 2021.

“Te extraño Pepe, a vos y a la mierrrrda de los chicos. Sigo acá, en Santa Fe”, comienza diciendo ella, a quien se la ve con una capelina y anteojos de Sol. “Y bueno, eso te pasó por haber ido a visitar a tu madre, Moni, quedaste varada allá. Yo siempre pensé que la que iba a quedar varada era ella. ¿Te acordás cuando fuimos a Mar de Ajó y la tuvimos que sacar con ocho guardavidas?”, recuerda su esposo, desde el otro lado de la línea.

Siguiendo la misma línea de los diálogos de sus personajes, Moni y Pepe hacen y dicen de las suyas. Él haciendo todo lo posible para que ella siga lejos de la casa, y ella intentando tener un acercamiento virtual con él...

Ahí es cuando Moni le propone a Pepe hacer sexo virtual y el diálogo incluye palitos a Flor Peña por sus recordados videos XXX con su ex marido. “Yo digo, estoy equivocado tal vez, pero ¿vos no lo intentaste una vez eso y se te filtró, Moni? ¿Eras vos? Porque te vi tan activa...Ibas de un lado al otro. ¡Cómo trabajabas! Yo dije: ‘Esa no es Moni’”.

Algo tentada, Moni sale de la situación cantando horrible, como siempre.

La conversa cierra con Pepe reclamándole a Moni por una factura de teléfono imposible de pagar. Es por eso que una vez más, vuelve a hacer un guiño a la realidad y antes de cortar la llamada asegura que para pagarla deberá “afanar un banco”, haciendo alusión a su última película, “El robo del siglo”, que era un éxito en los cines antes de la cuarentena.