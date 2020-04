Con los pichos, no: Su devolvió a Rita, su perrita, porque la mordía, y le dijeron hasta “inhumana”

Además de contar con el repudio de varias personas en las redes sociales por tomar una decisión de una persona “sin corazón”, Susana Giménez recibió las críticas de Nicole Neumann y de la mamá de Muscari por devolver a su perrita, a pocos días de haberla adoptado.

En principio, la diva fue furor al mostrar cómo recibió a Rita, la cachorrita raza Vizsla por quien se declaró “muerta de amor” y con quien iba a pasar la cuarentena “jugando, dándole de comer y enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en La Mary” (su mansión en Uruguay).

Pero el romance canino duró poco, y la estrella de Telefé comunicó que tuvo que deshacerse de su mascota, tras apenas 13 días de convivencia porque “era muy chiquita, me volvía loca”: “Me mordía tanto, tanto, tanto, que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar. Las piernas, ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo. Tenía mordillos, tenía de todo para que muerda, pero le gustaban mis brazos”. Por esta razón, Susana decidió que Rita “vuelva al criadero”, aunque precisó que no es definitivo: “Me la van a traer dentro de un mes”.

Luego de hacerse pública la determinación de Susana, la gente estalló en redes tratándola de muchas cosas, menos de linda: la acusaron de “mala persona”, de “comprar en vez de adoptar” y hasta de “inhumana”.

Nicole Neumann reconoció que “cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo”.

Reneé Cormillot, hija del doctor Alberto, reconocida proteccionista de animales, aseguró: “Repudio absoluto a semejante acto de desamor. Si es verdad que hizo eso, es terrible. Eso lo hace la mala gente, sin corazón y cero concientización”.