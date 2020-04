Los impresionantes montos que se pagan por objetos de Kobe Bryant en una subasta

Cuando se están cumpliendo tres meses de la trágica muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna, además de otros siete pasajeros del helicóptero siniestrado en California, se está realizando la subasta de 86 objetos pertenecientes al basquetbolista.

Por los históricos objetos se abonan cifras impresionantes llegándose a pagar hasta 100.000 dólares por algunos de ellos.

Las informaciones dan cuenta que el remate es online en el sitio de la firma Goldin Auctions, durará hasta el 16 de mayo e incluye zapatillas usadas en finales de NBA, el anillo de campeón de Los Angeles Lakers de la temporada 1999/2000 (recordado triunfo sobre Indiana Pacers) y otro anillo con el nombre del crack, de oro 14 de kilates y con ocho diamantes, que era propiedad de su madre, Pam Bryant, y que Kobe hizo grabar luego de ganar el oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

"Creemos que es la colección más grande jamás vista en un solo lugar de objetos de recuerdo de Kobe Bryant", dijo Ken Goldin, de Goldin Auctions, a un canal deportivo.

Además, y pese a que la familia no está ligada a la subasta, 5% de lo recaudado será destinado a la fundación The Mamba and Mambacita Sports, que creó Vanessa, la viuda del astro, para brindar oportunidades a los jóvenes mediante el deporte. No se especificó quién o qué entidad obtendrá el resto de lo colectado.