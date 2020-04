“La Selección no fue mi prioridad, yo quería jugar en Europa”, dijo Márcico

Alberto José Márcico, ex jugador de Ferro, Boca y Gimnasia, aseguró que "la Selección Argentina" no fue "prioridad" en su carrera como futbolista porque su deseo siempre fue "jugar en Europa", algo que le dejó en claro a Carlos Bilardo en 1985, cuando dirigía el equipo nacional.

Aquel año, recordó el "Beto", Bilardo le advirtió que si dejaba Ferro para jugar en el Viejo Continente ya no sería "prioridad" en sus listas de convocados pero que igualmente decidió partir al Toulouse de Francia, donde permaneció hasta 1992 cuando volvió al país para jugar en Boca.

"En el '85 Bilardo fue muy claro y me dijo que si me iba a Europa ya no era prioridad para la Selección y me fui igual. Cuando volví de Francia, en 1992, fui convocado por (Alfio) Basile y le hice saber que mi único deseo era jugar en Boca y obvio, ya no me citaron más", explicó Márcico.

El "Beto", campeón nacional con el club de Caballito en 1982 y 1984, recordó sus comienzos en esa institución, en la que debutó oficialmente en 1980. "Llegué a probarme junto con un amigo, tenía casi 20 años y no había realizado inferiores en ningún club, salvo unos tres meses que estuve en Racing". "En realidad no pensaba ser jugador profesional", confesó Márcico, antes de considerar a Carlos Timoteo Griguol, su DT en Ferro, como "un padre futbolístico".