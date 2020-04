Padre platense de un hijo con autismo reclama subas en la pensión de IPS

En las últimas horas comenzó a circular un video en donde un vecino de City Bell, Oscar (63 años), cuenta la problemática que está viviendo en relación a la pensión que recibe por su hijo Facundo, quien se encuentra comprendido dentro del espectro autista. En diálogo con este medio, indicó que solamente recibe $1.200 por mes mediante el IPS y asegura que son muchas familias que necesitan respuestas de las autoridades.

"El IPS debería funcionar de una manera distinta. Siempre que vamos las respuestas son para atrás. Intentamos ver si el sueldo que le pagan, que son $1.200, se podría mover y dicen que es imposible. No es una cuestión de un gobierno u de otro, simplemente que ninguno se ocupó de los discapacitados", comenzó indicando su relato en diálogo con EL DÍA.

"Estoy muy indignado porque el discapacitado parece un ciudadano que no es tenido en cuenta. Siempre la respuesta es que cobran esa pensión porque tienen IOMA. Para colmo, en IOMA, presentás una receta y a los 15 días te lo aprueban, si lo hacen. Ya esos 15 días son muchísimos para esperar".

Por otro lado, marcó una diferencia para aquellos que dependen del ANSES: "Nunca tenemos respuestas a favor. Hay una diferencia muy importante entre los que pertenecen al ANSES y los que pertenecemos al IPS. Nosotros no tenemos los mismos beneficios del ANSES: mi señora no puede cobrar el salario universal por hijo discapacitado; el bono de los $10.000 ahora no lo podemos cobrar. Y todo porque mi nene tiene una pensión de $1.200".

"Nosotros sugerimos es que mejoren la situación de la pensión para los de provincia de Buenos Aires. Deberían igualar para arriba, no tirar para abajo", añadió.

Además remarcó la situación desesperante que viven en la actualidad: "Mi señora y yo, que soy un trabajador informal, estamos a la deriva en esta cuarentena. Le presenté al intendente dos notas si nos podía recibir antes de la cuarentena y no nos contestó. A ver si el Presidente puede tomar cartas en el asunto".

Por último remarcó que, más allá de su caso personal, su situación la padecen muchas personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires y por eso están acudiendo a los medios de comunicación y las redes sociales para visibilizar los reclamos.