Indignación de una familia platense que se le inundó la casa de agua cloacal

Una familia de nuestra ciudad que vive en la calle 37 entre 11 y 12 vivió días atrás un día para el olvido: la casa se le inundó de agua cloacal y, al no obtener respuestas de ABSA, tuvieron que pagar para destapar una cámara séptica.

Julieta Dávila Feinstein, una de las damnificadas, le escribió al WhatsApp de EL DÍA para relatar todo lo sucedido: "El día 22 de abril será un día para el olvido. Alrededor de las 10 de la mañana comenzamos a sentir un fuerte olor a cloaca en el interior de mi domicilio, un poco de aguas servidas que salían de la rejilla del toilette. Limpiamos y listo. A las 13 horas el olor se intensificó provocando que nos acercáramos a la fuente, esta vez estaba desbordando de aguas servidas en cantidades inimaginables.Era tanta que se esparció por casi toda la planta, por lo que tuvimos que abrir el portón de casa, sacar hacia la calle el agua y baldear con lavandina. Hacia la media tarde se repitió el primer evento, solo un poco de agua. Limpiamos y seguimos adelante con la vida. Sin embargo, a las 22 horas, en el instante que nos estábamos por sentar a cenar vimos que el agua estaba brotando de una manera incontenible, nos acercamos al toilette, y había acumulado 4 cm de aguas servidas que además se desbordaban hacia una habitación contigua, el sótano, el palier y el garage".

Y prosiguió: "Hace casi dos meses que estoy realizando reclamos a ABSA porque llamamos para que vengan a destapar la cámara séptica y verificar que está roto el caño, pero nunca vienen. En efecto, siempre llamamos a la empresa La Estrella, que hace tiempo que nos viene informando que el problema es el colector de la calle que está roto y que pronto va a ser imposible destapar. De hecho, al principio destapamos cada 6 meses, luego cada 3 y ahora no llegamos a los dos meses, destapamos por última vez el día 28 de febrero del corriente año. Al día siguiente se presentó un camión atmosférico de ABSA pero dijeron que no podían hacer nada porque ya estaba destapado y no tenían forma de confirmar que el caño de la calle estaba roto, dando por cerrado el reclamo.

FInalmente, el día 22 a las 23 hs. nos vimos obligados a llamar a un servicio de emergencia para que viniera a destapar la cámara séptica, que nos costó una fortuna, pese a que se supone que dentro del servicio de ABSA pagamos el mantenimiento. Mis suegros tuvieron que venir a buscar a mi bebé, rompiendo la cuarentena porque no dábamos a basto juntando el agua y poniendo a salvaguarda los muebles. La odisea terminó a la una y media de la madrugada, agotados, con $8000 menos en el bolsillo y saliendo a buscar a mi hijita".

Por último, indicó: "Ya no recuerdo cuántas llamadas hice a ABSA el día 22, y días anteriores, porque sospechábamos que algo así podría suceder, lo cierto es que el día 23 se presentó un camión atmosférico de ABSA a destapar lo ya destapado, y nuevamente se disponían a marcharse, pero los convencí de que pasaran la manguera para constatar la rotura del caño. Eso lo logré, pero el problema de fondo sigue estando, no vino aún una cuadrilla de ABSA a romper calle/vereda para reemplazar el caño roto y reparar todo lo que haga falta, parece que estuvieran esperando a que nuevamente se tape la cámara séptica de mi domicilio".