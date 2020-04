Detuvieron a un subcomisario de La Plata acusado de extorsión

El subcomisario Carlos Costilla, actual subjefe de la comisaría de Villa Ponsati, fue arrestado en esa dependencia, en el marco de una causa en la que se investiga un intento de extorsión contra un joven de 18 años en una secuencia iniciada con la incautación de una moto por una infracción de tránsito.

La investigación se desarrolló en base a una serie de hechos presuntamente ocurridos a lo largo de este mes en los que un civil vinculado a Costilla en esta causa exigió sucesivos pagos por hasta 50 mil pesos, primero para que se le restituya el vehículo en forma irregular y luego para que no se le “armen” causas judiciales por robo y drogas.

Según la fuente, los efectivos involucraron también a un joven de 28 años, en momentos en que recibía unos 50 mil pesos de la presunta extorsión a la víctima en una vivienda en la zona de 116 y 76.



La causa penal se inició a partir de la denuncia de un joven de 18 años a quien le secuestraron una motocicleta Honda Titan por una infracción de transito y para su entrega tuvo que abonar la suma de 10.000 pesos a al otro hombre. De acuerdo al vocero, que unos días más tarde, este fue otra vez al domicilio y le pidió 20 mil pesos para no armarle una causa judicial.



Y como el joven no pagó se le realizó un allanamiento por el delito de robo y se le incautaron distintas motopartes y 24,2 gramos de marihuana, formándose por separado una actuación por "averiguación de ilícito" e Infracción a la ley 23.737.



La fuente indicó que para no formarle la nueva causa le pidió 50 mil pesos, por lo que el joven radicó la denuncia y hoy la fiscalía ordenó el procedimiento para constatar el delito.



Mientras, en la comisaría se estableció que la moto Titan secuestrada estaba rubricada por el subcomisario Costilla y había sido entregada al otro hombre involucrado por lo que los investigadores sospechan que ambos participaban de la supuesta extorsión.