Juanita se sumó al coro contra Susana y contó que Mirtha “se angustia y llora” por la pandemia

Susana fue muy criticada la pasada semana por “devolver” la cachorra al criadero donde la había comprado porque “la mordía mucho”, asegurando cuando estalló la polémica que solo era por un mes, para que la “eduquen” y pudiera así reintegrarse junto a sus “hermanos” en su casa de Punta del Este.

Las declaraciones despertaron la furia de los proteccionistas de animales, quienes criticaron que Giménez comprara animales de criaderos, y que llegaron a disparar que la diva había devuelto al animal por miedo a contagiarse de coronavirus. Y el sábado por la noche, se sumó al coro desde “La Noche de Mirtha” Juanita Viale, que demostró no tener pelos en la lengua al igual que su abuela, aunque no mencionó por nombre a la diva de los teléfonos.

“Les quiero recordar a todas las personas que los perros y los gatos no contagian el coronavirus. No abandonen a los animales, no abandonen a sus mascotas. Por favor, eso es inhumano”, disparó la conductora, que el viernes había subido a su cuenta de Instagram una foto junto a unos perritos: “¡Hola, hola, hola! Les quiero contar que adopté estas dos bellezas. Una hembrita y un macho. Ellos fueron abandonados y ayer llegaron a mi hogar. Aún estamos en la elección de nombres”, escribió la joven diva del clan. Ya habían disparado contra la diva Leo Montero (“es una antigüedad comprar perros, no compren perros... Y no devuelvan perros comprados, como señoras mayores”) y Nicole Neumann (“para mí, cuando adoptás a un animal es como un hijo. Un hijo que adoptaste o uno biológico, es ese mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Perdón, pero con los animales es un poco lo mismo”).

CÓMO ESTÁ MIRTHA

Juanita no solo eligió la mesa que le presta los sábados y los domingos su abuela, guardándose por el coronavirus, para criticar a una diva, sino que aprovechó para ventilar las intimidades de otra: la conductora y actriz contó cómo la pasa Mirtha en esta cuarentena.

“Mi abuela está bien pero a veces llora, se angustia, como todos”, dijo la actriz. “Mis hijos no tienen una conciencia de lo que es una cuarentena y tienen una cuestión emocional que la expresan con mucha angustia o mucha sensibilidad. Un reto, normal en la vida de mis hijos, ahora es llanto, charla. Es como que están muy sensibles”.

La que no la está pasando para nada mal es la madre de Juanita, que confesó el fin de semana que “yo estoy feliz con la cuarentena, porque a mi casa no le daba demasiada bo... y ahora estoy ordenando tanto. Mi ex marido era muy acumulador”.