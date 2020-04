Coronavirus: médico de FIFA pidió que castiguen a los jugadores que escupan en un terreno de juego

Michel D'Hooghe,que es el presidente del comité médico de la FIFA, en declaraciones a la cadena británica Sky Sports expresó su preocupación por quienes apoyan la idea de que la pelota vuelva a girar en las próximas semanas en medio de la pandemia del coronavirus.

Señaló que "El fútbol de repente no se convierte en lo más importante en la vida. Estaré muy feliz si el fútbol no se reanuda hasta finales de agosto o principios de septiembre. Si hay una circunstancia donde los argumentos médicos deberían ganar contra los argumentos económicos, es ahora. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. Es muy simple", remarcó

De acuerdo a lo publicado, el médico belga quien forma parte además del Consejo de la FIFA, pidió que se adapte el reglamento a la situación: "Que se castigue con tarjeta amarilla a los futbolistas que escupan sobre el césped porque es un riesgo de contagio del coronavirus". Hoy en día, el escupitajo se castiga con tarjeta roja si va dirigido hacia un contrincante.