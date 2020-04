Susana Rinaldi: la voz de Buenos Aires lee a Camus para todos

La voz de Susana Rinaldi es inconfundible: esa voz que cantara y contara tantos tango leerá esta tardecita, desde las 19 en la cuenta de Instagram de @leerencasa, textos y referencias sobre el Premio Nobel de literatura francés Albert Camus, en directo.

Se trata de la tercera instancia de la iniciativa colectiva en la que artistas argentinos leen distintos relatos a través de internet, una forma de apaciguar los efectos del encierro y el aburrimiento. La de Rinaldi será una emisión especial, donde ella sola tendrá la voz cantante (o “contante”) y llevará historias que brinden compañía, algo de consuelo, a la gente que no la está pasando tan bien:

“Eso me lo enseñaron y me lo propusieron los griegos. Tiene tanto que ver conmigo ese modo de ser, y esa espontaneidad que la gente está esperando”, afirma la artista en diálogo con EL DIA.

“Vamos a hablar de Camus como autor en varios aspectos”, adelanta “La Tana”, aunque lanza que también “vamos a permitirnos la sorpresa”. “Insólitamente, y sin mandarme la parte, este señor vino a mí”, agrega sobre la elección del autor galo. “Son esas cosas raras que no tienen una gran explicación, y cuando te pasan te dejan muy señalada, muy marcada. Además de acordarme de él, mucha gente me decía que va a tomar relevancia. Sé que es por ‘La peste’, pero es una feliz coincidencia. Fue un patrimonio muy grande que supe sostener al lado mío en el comienzo de mi famosa historia con el mundo del teatro, cuando quería ser nada más que actriz y no otra cosa. Detrás de todo lo que hice siempre estará el teatro”.

No es casual esta apelación a su historia actoral: Rinaldi siempre fue una intérprete, que sobre escena contaba las historias de las canciones, y luego “narraba” aquellas historias de Buenos Aires con su voz tanguera. Un kit de herramientas que tienen “todo” que ver con el arte de narrar.

“Yo tendré quizá muy poco que ver con aquella muchacha de veinte años que entró a la Escuela Nacional de Arte Dramático, y sin embargo, tengo todo que ver”, dice Rinaldi, que como actriz trabajó tanto en radio, como en televisión, cine y teatro, participando en obras como “Vidas privadas” de Noel Coward, “Fuenteovejuna” y “El jardín de los cerezos” de Antón Chéjov.

La porteña de 84 años se encontraba trabajando en la radio, y también en el teatro, llevando “La voz de Buenos Aires” a El Picadero, cuando estalló la pandemia y se cuarentenó a la población. Pero ella quiso seguir: “Eso habla de la impronta que me lleva siempre y de la seguridad en mí misma”, lanza Rinaldi, y agrega que “esas son seguridades que me da el público, también”.

“Me parece que el momento que estamos pasando tiene que ver con tomar distancia, de muchas maneras, pero tomar distancia para empezar de nuevo”, opina sobre este momento de encierro, y avisa que tras la pandemia, habrá que dar tiempo a los artistas para recuperarse: “No nos decidimos a darle el tiempo que las cosas necesitan, y si algo va a necesitar un tiempo más que especial es el tiempo que estamos pasando como ciudadanos en este momento. No vamos a surgir de la noche a la mañana, como todo el mundo piensa”.

De todas formas, Rinaldi, que fue muy crítica de la administración macrista, está conforme con el manejo de la crisis de parte del Gobierno: “La crisis tiene un jefe al frente de hacer o no hacer, observar o no observar, determinar o no determinar. Esa persona que, en muchos años (y sé de qué hablo), es el primero que se presenta ante nosotros con una seguridad en su forma de hablar, en sus determinaciones, en sus pensamientos. Creo que nos hacía falta. Ahora, de ahí a que resulte lo que está resultando, que nos marca -seguramente sin darse cuenta- los caminos correctos a seguir (nos guste o no), habla de algo que se llama serenidad, comprensión y decisión”.