Losardo: "Nadie está de acuerdo con liberar violadores o asesinos seriales"

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, dijo hoy que en el Gobierno "nadie está de acuerdo en sacar violadores o asesinos seriales" de las cárceles, afirmó que el Poder Ejecutivo "no puede detener ni sacar de la cárcel a nadie" y admitió que si fuera víctima "me sentiría muy mal y siento que me estarían revictimizando".

De esta manera, la funcionaria, que hasta el momento no se había expresado, se refirió a la polémica desatada por la liberación de presos comunes en el marco de la pandemia de coronavirus que genera rechazo por parte de la sociedad, críticas desde la oposición y divide opiniones en el propio oficialismo.

En declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, Losardo aseguró que “no existe un plan de liberación generalizada de presos” por parte del Gobierno nacional en el marco de la pandemia por coronavirus y remarcó que “es el Poder Judicial quien toma la decisión” de otorgar prisiones domiciliarias, al tiempo que aseveró que "nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos" a la calle.

“La posición del Gobierno la definió ayer el Presidente. No existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular”, indicó.

"Nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos", agregó la titular de la cartera de Justicia y aseguró que "no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas", e insistió en su rechazo a la liberación de personas que haya cometido delitos graves al señalar que "si soy víctima, me sentiría muy mal y siento que me estarían revictimizando. Esa es mi posición. Acá son muy importantes las víctimas, y hay que escucharlas".