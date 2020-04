El Presidente se reunió con la UIA para "programar una salida ordenada" del aislamiento social

El presidente Alberto Fernández se reunió esta tarde con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), luego de haber mantenido un encuentro con líderes de la CGT y resolvió que haya una nueva reunión la próxima semana con ambos sectores para empezar a "programar una salida ordenada que permita paulatinamente retomar más actividades económicas tras el fin de la cuarentena" con la inclusión en esa mesa de funcionarios de la cartera de Salud.

Así lo anunció el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al encabezar una conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos junto al presidente de la UIA, Miguel Acevedo, al término de la reunión encabezada por el Presidente y de la que también participara el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el marco del análisis de las medidas económicas tomadas por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus y del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Los bancos son parte de la Argentina y tienen que hacer un esfuerzo igual que el resto de la sociedad. Que realmente se pongan a trabajar de forma mucho más activa durante el fin de semana y la semana que viene en las solicitudes de crédito que se están pidiendo", añadió el funcionario.

Por su parte, Acevedo aseguró que a los industriales les "preocupa" la "liquidez para las empresas y el aparato productivo" para que puedan "seguir produciendo", además del tema "impositivo" y "laboral" y que sobre los tres puntos la entidad había llevado compartido con el mandatario su mirada y llevado propuestas.

Y también hizo mención al "día después de la cuarentena" para el sector productivo y pidió que sean incorporadas nuevas actividades a las que ya están habilitadas como "servicio esenciales" por el decreto presidencial firmado semanas atrás el comienzo del aislamiento.

Sobre la liquidez financiera, Kulfas precisó que hay un "diálogo permanente" entre el Gobierno y el sistema bancario, aunque exhortó al sector a que "tome un compromiso mayor" en este contexto de crisis sanitaria" ya que cuenta con "liquidez y capacidad para prestarle al sector Pyme".

Además, el ministro reconoció la demora en la implementación de algunas medidas oficiales como el financiamiento a través del Fondo de Garantías Argentino, al asegurar que "está arrancando no a la velocidad que nosotros deseamos y seguro que tampoco a la velocidad que requiere el sector productivo".

"Estos son todos los temas que hemos estado conversando con el objetivo de poder atravesar una situación tan compleja, con el objetivo central que ha planteado el Presidente y que tiene un gran consenso que es priorizar la salud. No es la salud o la economía. No hay economía pujante si no está garantizada la salud de la población y es algo que hemos visto en otras experiencias en otros países", subrayó.

Destacó también que el Gobierno trabaja para generar un "adecuado equilibrio" en el que se priorice la "prevención para evitar que se expanda la pandemia y que esté lo más controlada posible" y a su vez "garantizar" el funcionamiento de "actividades esenciales" en el "abastecimiento de alimentos y medicamentos", en diálogo "cotidiano" con los empresarios.

Durante el encuentro se hizo un repaso sobre los diferentes mecanismo de ayuda económica que ha implementado el Estado para "apoyar la producción y el empleo" en este contexto y sostener al mismo tiempo "el nivel de empleo y de ingresos en las familias en un contexto difícil" sabiendo que hay "muchas empresas sin funcionamiento" y "otras con niveles muy bajos" de actividad.

Por parte de la UIA, además de su presidente Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza); estuvieron el vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales, Daniel Funes de Rioja (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios); los vicepresidentes regionales Adrián Kaufmann Brea (Arcor) y Guillermo Moretti, además de Alberto Álvarez Saavedra (Laboratorio Gador), David Uriburu (Techint), Martín Rappallini (Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires) y Diego Coatz, director ejecutivo de la entidad.