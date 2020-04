Psiquiatras que luchan para atender y medicar

“Desde la perspectiva de la salud mental, una pandemia de esta magnitud implica una perturbación psicosocial que puede sobrepasar la capacidad de afrontamiento de las personas”, subrayó, en diálogo con este diario, la titular de la Asociación Platense de Psiquiatría, María Zubia, para indicar que los más expuestos a los factores de riesgo psicosocial son, entre muchos otros, los pacientes psiquiátricos.

“Antes de que se declarara la cuarentena, observando lo que ocurría en otros países, empezamos a analizar posibles alternativas para continuar con nuestro trabajo y con la atención de los pacientes por medios que no expongan a ninguno de los dos”, relató Zubia, para indicar que, con el correr de los días, comprobaron que casi todas las asociaciones de psiquiatras del país estaban trabajando en la misma línea.

“Solicitamos, entonces, al ministerio de Salud de la Nación el aval a la consulta no presencial, mediante videollamada o skype, pues no estaba normada. Y dieron el visto bueno”, señaló la profesional, para expresar que “hay casos, por supuesto, que no resisten este esquema por el tipo de pacientes, aunque la mayoría sí”.

Se presentaba, entonces, un tema crucial. ¿Cómo harían las recetas a distancia? ¿Las aceptarían las farmacias?

Estaban ante una “situación de importancia vital en nuestra profesión”, pues en medio de la incertidumbre y angustia que dispararía la pandemia, los pacientes psiquiátricos no podían de modo alguno interrumpir sus tratamientos. “Nos comunicamos con las entidades superiores, como el Colegio de Médicos y la Agremiación Médica Platense, con el fin de que hiciesen de intermediarios ante las autoridades del ministerio de Salud bonaerense, el Colegio de Farmacéuticos y las obras sociales”.

“Aún no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, advirtió Zubia. Y aclaró: “Pese a ello, ante la imposibilidad de los pacientes de esperar, empezamos a manejarnos de ese modo y encontramos buena voluntad en un puñado de farmacéuticos, quienes recepcionan las recetas por foto de WhatsApp a condición de que una vez que la emergencia toque a su fin les entreguemos los orginales”, detalló.

Este medio pudo comprobar que el sistema funciona con, al menos, tres farmacias.

Como se informó días atrás, el IOMA aseveró que está trabajando en un esquema de receta electrónica gracias a que el PAMI le posibilitó utilizar su sistema. La idea es que empiece a funcionar el lunes que viene.

María Zubia remarcó que desde la asociación recibieron con “beneplácito” la iniciativa. “En principio, porque es una herramienta que permitirá a nuestros pacientes continuar sus tratamientos en estas circunstancias de aislamiento. Y porque -como indicó- en estas circunstancias son personas especialmente vulnerables, por lo cual garantizar su acceso a la salud es fundamental”. Pero resaltó que “es necesario que Salud de Provincia digitalice, además, los recetarios para psicofármacos lista III y IV”, o sea, la ex receta rosa.