Colapsaron las sucursales bancarias y van a atender todo el fin de semana

La reapertura de los bancos, para uso exclusivo de jubilados y pensionados que no disponen de tarjeta de débito para cobrar los haberes y de la personas que reciben asignaciones sociales de la Anses significó un caos en casi todas las sucursales pagadoras de esos beneficios. Durante el horario en que atendieron al público, y producto de las aglomeraciones, se vivieron momentos de extrema tensión por el pánico que genera tanta gente reunida en plena cuarentena por el coronavirus y no faltaron empujones, forcejeos, insultos y reclamos. A raíz de los amontonamientos, el Municipio intimó a las entidades bancarias a que cumplan con las medidas necesarias para “resguardar la salud de los vecinos”.

Para frenar la propagación del virus y lograr la menor cantidad posible de contagios se decretó el jueves 19 de marzo el aislamiento social y obligatorio en todo el territorio nacional y en ese escenario los bancos dejaron de funcionar a partir del día siguiente. Quedaron a disposición de los usuarios los cajeros automáticos de las sedes bancarias pero un gran número de personas, sobre todo adultos mayores que perciben los beneficios jubilatorios, no cuentan con el plástico que habilita las operaciones en las máquinas expendedoras de billetes y entonces no pudieron cobrar recién hasta ayer.

En ese reinicio de parte de la actividad los bancos estuvieron abiertos en horario normal. Hoy y mañana también atenderán a esos mismos sectores de la población y con el objetivo de que no se repitan las escenas de usuarios desesperados, los apretujones y las discusiones, el Banco central dispuso una ampliación del horario y un cronograma de pagos especial para este fin de semana.

Todo en un marco en el que se debieron extremar los cuidados para prevenir los contagios, como tomar distancia de más de un metro y evitar así el contacto personal.

Desde las 7 e incluso unas horas antes en algunos casos se empezaron a armar largas filas en los accesos de las sedes bancarias.

Un sector de jubilados y pensionados hacía días que planteaba la necesidad de cobrar sus haberes. En medio de la crisis que provocó la pandemia, el hecho de no contar con el suficiente dinero alteró todavía más el ánimo de los beneficiarios y EL DIA recibió numerosos reclamos en ese sentido. “Estoy haciendo la cola en el Banco Industrial de 13 y 59. Empieza en la puerta, de calle 13 va por 59, toma calle 12, vuelve por calle 12, retoma 58 y vuelve a 13”, detalló, para ilustrar la dimensión de la fila, Graciela, hija de una beneficiaria sin tarjeta que sólo puede hacerse de sus haberes a través de las cajas con atención de empleados.

En la entrada de ese mismo banco, varios minutos después del cierre de la actividad (tres de la tarde) se registraron forcejeos en medio de un tumulto de personas.

La situación de bronca, largas esperas y confusión, se repitió, como se dijo, en distintos bancos. Sergio, sostuvo que en la sucursal del Banco Provincia de 137 y 66 “la fila a las 7 de la mañana tenía una cuadra y media de largo. Llegaba hasta 67 entre 137 y 138. No había solo personas mayores sino también gente joven”.

En tanto, en el banco Supervielle de 7 entre 42 y 43 la cola daba la vuelta por calle 43 y en su mayoría, quienes aguardaban la apertura de puertas, eran adultos mayores.

Fabián, por su parte, relató un momento dramático que se vivió en la esquina de 12 y 60, cuando una jubilada se desmayó por hacer cinco cuadras de cola para ingresar a la sucursal. El malestar por las condiciones en que cobraban sus haberes se repitió en otras sucursales, como el caso de dos mujeres que se tomaron de los pelos en la puerta del Supervielle de 6 entre 46 y 47 porque una acusó a la otra de haberse colado.

“Por la necesidad, la gente se olvida de la cuarentena y la peligrosidad. ¿Por qué no organizaron esto? Un cajero y un empleado de banco no es más que un cajero de supermercado, un policía o un médico. Los bancos tendrían que trabajar con horario extendido para que la gente no se agolpe y tenga acceso a su dinero que tanto le hace falta”, dijo otro vecino, Cristian Fernández.

La Asociación Bancaria -gremio que nuclea a los empleados de los bancos- advirtió sobre “aglomeraciones” y algunos “incidentes” que podían producirse en el primer día de reapertura de los bancos.

En esa línea, la entidad sindical, frente a los tumultos la tensión, pidió la colaboración “de todos” para que, remarcó, “los pagos se hagan en orden”.

“Está sucediendo lo que habíamos advertido, y es que, al no ser el sistema financiero un servicio público, esto tiene una orientación comercial y los trabajadores bancarios estamos haciendo todo lo posible para atender a los jubilados”, dijo el vocero de La Bancaria, Eduardo Berrozpe.

CON HORARIO EXTENDIDO

El Banco Central de la República Argentina dispuso a última hora de ayer que las sucursales bancarias atenderán a partir de hoy ampliando sus horarios de 10 a 17 horas, exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla. Para los jubilados de Anses se dispuso un cronograma según la terminación del DNI, mientras que desde el Instituto de Previsión Social (IPS) se aclaró que aquellos beneficiarios sin tarjeta de débito podrán cobrar por ventanilla cualquiera de los días en que está estipulada la apertura de los bancos.