“Tuve todos los síntomas de haber contraído coronavirus”

Julián Montone se encuentra viviendo en Bruselas, la capital de Bélgica; aunque desde hace cuatro años fue a probar suerte y se marchó a jugar al hockey a Europa. Se formó en el club Universitario y es hijo de Cuqui, ex jugador que supo vestir durante mucho tiempo la camiseta negra de la “U”.

La nota de Julián, con este medio, se vino gestando desde hace un par de semanas. En la primera charla contó cómo es su vida en Bélgica y todo lo referente a las medidas que se tomaron en el aquel país a causa de la pandemia de coronavirus. A los pocos días, para actualizar detalles, este mismo cronista se volvió a comunicar con Montone.

“Tengo todos los síntomas de haberme contagiado Coronavirus. No me siento para nada bien y prefiero que la nota no salga, porque todavía no le comuniqué nada a mis viejos que están en La Plata y no quiero que se enteren por el diario. Vamos a ver como evoluciono”, dijo Montone. Al conocer la noticia este medio respetó la palabra del platense, aunque mantuvo una comunicación diaria para conocer su estado de salud.

En el mediodía de ayer de nuestro país (cinco horas más en Bruselas), Julián atendió en celular -comunicación vía Whatsapp- y después de los saludos de rigor afirmó que “hoy (como quedó dicho en la jornada de ayer) puedo decir que pasó la tormenta, lo peor; porque durante muchos días la pasé muy mal, pero siempre controlado por los médicos y me recalcaron que en caso de empeorar debía concurrir de inmediato al hospital”, comentó con cierto alivio.

lleva casi tres semanas de cuarentena

Montone, de 29 años, que lleva casi tres semanas de cuarentena en su departamento ubicando en Bruselas, contó que la semana pasada vivió uno de los peores momentos de su vida. “No recuerdo haberme sentido tanta mal. Fue algo de terror. Empecé a sentirme mal con muchos dolores corporales. Al día siguiente comencé con fiebre y a sentirme muy débil. Ahí, me comuniqué con el número telefónico que aquí existe para consultas sobre coronavirus y me dijeron que me mantenga en casa haciendo reposo y en el caso de que tuviese problemas respiratorios que concurra al hospital más cercano a mi domicilio”, relató con angustia Julián.

Más adelante, Montone agregó que “llegue a tener 38 grados y medio de fiebre a la noche. Me dormí y al día siguiente mejoré algo, pero si seguía con la misma fiebre por lo que estuve a punto de agarraba el auto e ir al hospital; pero después pensé lo que me habían dicho, ya que no tuve complicaciones respiratorias. Igualmente consulté a médicos que conozco en La Plata y también me aconsejaron que guarde reposo, salvo que el cuadro se agrave o se complique”, subrayó.

“Si bien no me hicieron el test -siguió diciendo Montone-, ya que acá no se realizan a todas personas salvo casos extremos, pero tuve todos los otros síntomas como el hecho de haber tenido coronavirus, porque durante una semana perdí el olfato y el gusto. A esto se le llama anosmia. La importancia de esto es que permite tomar medidas tempranas de aislamiento para no contagiar a los demás. Para que entienda la gente lo que tuve fue algo como una gripe fuerte, pero igual me tengo que seguir cuidando”.

VIVE JUNTO A OTROS DOS ARGENTINOS

Julián vive en el departamento con otros dos argentinos: Joaquín Coelho y Joaquín Kruger, ambos cordobeses, que también se encuentran jugado en el mismo club, el Royal Daring Hockey Club de Bruselas. Hace dos días que el torneo se declaró desierto como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

“El resto de los chicos que están conmigo viviendo en el departamento presentaron síntomas, pero más leves” siguió diciendo Montone a lo que añadió que “la verdad que no sabemos adónde nos pudimos haber contagiados. Quizá fue en el supermercado, pero de los días que llevamos en cuarentena solamente fuimos tres veces. Así que no sé. Lo que quiero dejar en claro que a pesar que a mí se presentó estando en cuarentena hay que respetarla a rajatabla, porque es la única manera de no transmitir la enfermedad a los demás”.

Se estima que en Bélgica, la cuarentena se extenderá hasta el día 18 del corriente, ya que el número de infectados sigue siendo elevado. “Acá, en Bélgica, solamente se puede salir a la calle para ir al supermercado o a la farmacia, salvo aquellos que tienen profesiones esenciales como por ejemplo los que trabajan en el sistema de salud. Mi departamento está justo en el cruce de dos avenidas de la ciudad de Bruselas. Por lo general son calles muy transitadas y ahora desde que se implementó el aislamiento social, cuando me asomo por el ventanal veo que hay muy poca gente como así también transitan escasa cantidad de autos”, remarcó Montone.

El ex jugador de Universitario contó que la sociedad belga no es tan “fría” como en el resto de Europa. “Cuando yo llegué acá en el mes de agosto pasado enseguida pegué onda con mis compañeros de equipo por ejemplo en el tercer tiempo. En realidad la gente es más amable y se respetan las reglas. Yo viví y jugué en Francia y los franceses son totalmente distintos más distantes”, sostuvo Montone.

Durante la charla se escucha el ruido de que Julián estaba mordiendo una tostada -según el propio contó- lo que indica que hay una mejora en su salud. “Ya empecé a comer arroz blanco en el almuerzo y en la cena pienso mezclarlo con algunas verduras y mañana (por hoy) voy a volver a comenzar con algunos ejercicios al sentirme con más ganas, ya que desde el club nos enviaron una serie de rutinas físicas para seguir”.

Montone “mata el tiempo” durante la cuarentena” leyendo libros, pero también se compró un rompecabezas con nueve mil piezas que ocupa un lugar de 2 x 1,35 metros y recrea como se pensaba que era mundo en el año 1611. “La verdad que me estoy volviendo loco. Ahora lo retomé, ya que me ocupa casi todo el living, pero es un pasatiempo que me mantiene entretenido”, recalcó.

Por estas horas, Montone ha mantenido contactos con el consulado argentino, ya que existe la posibilidad de volver a nuestro país. “Por lo que tengo entendido se estaría planeado la posibilidad que el Gobierno envíe un avión a Bélgica y a toda esta zona de Europa para repatriar a los argentinos que somos muchos por acá. Si no veré, ya que tengo un año más de contrato con el club”, cerró el platense que tuvo que superar un mal momento de salud como consecuencia del coronavirus pero ya está recuperado.