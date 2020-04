Chiaraviglio: “La decisión fue coherente y muy responsable”

Germán Chiaraviglio, finalista en el Mundial de Beijing 2015 en salto con garrocha, admitió en la jornada de ayer que por la pandemia de coronavirus reformulará su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, a la vez que calificó como “responsable y coherente” la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) y del gobierno de Japón de postergarlos para julio del año próximo. “La decisión fue muy coherente y responsable. Tenían que tomar una decisión y expedirse porque no la podían estirar mucho tiempo más. Me parece atinado pasar los Juegos al año que viene. La prioridad hoy es la salud de la gente”, expresó. Los Juegos de Tokio, aplazados este año por la pandemia de coronavirus, finalmente se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, luego de un acuerdo alcanzado entre el COI y el Comité Organizador Local (COL) integrado por autoridades japonesas. “A los atletas nos duele que no se hagan este año porque uno ya tiene las cosas programadas, pero a esta pandemia nadie se la esperaba y no tiene culpables. Tendremos que reorganizarnos y reformular cómo nos vamos a preparar para el año que viene”, detalló.

En otro pasaje, Chiaraviglio, finalista en Río de Janeiro en 2016, relató cómo mantiene su estado físico durante el aislamiento social producto del coronavirus. “Vivo en un departamento. Intento mantenerme y hago ejercicios, pero es obvio que si la cuarentena se mantiene mucho tiempo, la pérdida de forma física y técnica será inevitable”, asimiló.

Por otra parte, el atleta se refirió a Braian Toledo, quien murió el 27 de febrero pasado, a los 26 años, tras accidentarse con su moto.

“Fue muy sorpresivo para todos, y obviamente muy triste. Nos partió al medio. Era una persona muy solidaria, con mucha energía y unas ganas tremendas. Lo queríamos mucho todos. Era un tipo optimista, siempre tenía buena onda”, recordó emocionado Chiaraviglio.

“Fue una pérdida muy importante para el deporte, pero más que nada como ser humano. Terminamos aprendiendo mucho de Braian. Tenía unos valores impresionantes”, ponderó.