Alberto Fernández ordenó no pagar ninguna compra de alimentos con sobreprecios

El presidente Alberto Fernández afirmó que cree en la "honestidad" del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien dispuso abrir una investigación para determinar "qué pasó" en la operatoria de compra de alimentos para asistencia social a valores más altos que los precios máximos determinados por el Gobierno, apuntó contra la "cartelización de ciertos sectores" que imponen precios ante la emergencia, para "llenarse los bolsillos" y dijo que dio la orden de que no se pagara ninguna compra sin la correspondiente verificación que no se estén pagando valores por encima de lo que fija el Estado.

Según explicó el Presidente, "las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y la cartera de Desarrollo Social tuvo que enfrentar el dilema entre alimentar a la gente y pagar más, o no hacerlo".

"Esto habla de la cartelización de ciertos sectores ", dijo Alberto Fernández en declaraciones a la prensa formuladas anoche, aunque de todos modos dejó claro que "si hay acto de corrupción" vinculado a esta compra será "el primero que lo va a perseguir. No tengo ninguna intención de apañar a un corrupto".

En ese marco, aclaró que "esta compra todavía no se pagó" y que le pidió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, "que ninguna compra se haga sin respetar los precios máximos que el Estado fija"

"No puede ser que alguien se le plante al Estado y le diga no te vendo si no me pagás lo que quiero", agregó el mandatario, quien indicó que "soy el primer dialoguista, pero me han dado el poder del gobernar, y si lo tengo que ejercer, lo ejerzo", y advirtió: "no voy a permitir que alguien aprovecha una situación de emergencia para llenarse los bolsillos".

Además hizo un expreso respaldo del ministro: "creo en la honestidad de Daniel Arroyo".