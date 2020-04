Ahora el que le pegó muy duro a Tevez fue Ortigoza

Desde que Carlos Tevez sostuvo que los jugadores pueden estar seis meses o un año sin cobrar en medio de la pandemia llovieron críticas de quienes no están para nada de acuerdo con esa apreciación.

Ahora quien salió con los tapones de punta fue Néstor Ortigoza que estuvo durísimo con el Apache.

"La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. El compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público. Si quiere ayudar realmente, lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir".

Y remató: "El hizo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores", sentenció el volante de Estudiantes de Río Cuarto.