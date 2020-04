Desde Francia: la emotiva carta que escribió una prestigiosa física de Ensenada "para todo el pueblo argentino"

La prestigiosa física ensenadense Norma Graciela Sánchez, quien reside en Francia con los cargos de directora de la Escuela Internacional de Astrofisica Chalonge de Vega y directora de investigación en el Observatoire de Paris y el CNRS de Francia, se dirigió desde ese país europeo a "todo el pueblo argentino" con una emotiva carta en la que enfatizó que estamos ante una "guerra" y que en este combate nuestro país "está logrando los mejores resultados a nivel mundial".

En el escrito, la célebre científica de nuestra región remarcó además la importancia de cumplir con la cuarentena para obtener los mejores resultados posibles en la pelea contra el coronavirus Covid-19. En ese sentido, se explayó desde una perspectiva crítica con respecto a las formas en que las potencias de Europa encararon la pandemia.

A modo de cierre, Sánchez saludó a los argentinos con un contundente y patriótico "Vamos Argentina".

Días atrás, la investigadora compartió con EL DIA una serie de puntos a tener en cuenta frente a la pandemia, entre estos su observación de que “en Argentina el Covid-19 está concentrado principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un hecho factual y real. Y por eso la Provincia de Buenos Aires, y La Plata en particular, tienen que protegerse en primera línea”.

La carta

Al GRAN PUEBLO ARGENTINO, CUARENTENA PROLONGADA SALUD !!

RESUMEN: Estamos en una guerra mundial sanitaria contra el coronavirus. Argentina está logrando los mejores resultados mundiales en esta batalla por la salud y la vida y tiene que continuar con las medidas de cuarentena fuertes ya tomadas. No es momento de aflojar ni de cometer errores. Es momento de unidad nacional, responsabilidad individual, social y colectiva. La superficialidad, el egoísmo, la irresponsabilidad, se paga con vidas, no sólo las de los irresponsables sino la de todos los que no tienen ninguna culpa y están luchando por la vida de los otros.

ARGENTINA : Sigue sin aflojar en esta cuarentena prolongada contra el coronavirus!

1.EUROPA y el COVID19 : Los países de Europa reaccionaron muy tardíamente frente al covid19, en consecuencia la realidad es muy grave y triste desde hace tres meses en numero de afectados y fallecidos : Italia, España y Francia llevan la mas triste posición, pero la situación es mala en toda Europa: crisis covid19 fuera de control, sistemas de salud colapsados ​​más o menos según los países y cifras incompletas en todas partes. Después del gran error de evaluación: negligencia, y/o negación de la velocidad y peligrosidad del virus y/o otras causas, entre ellas económicas (no es mi objetivo aquí analizarlas), los países de Europa y el Reino Unido tomaron muy tarde el confinamiento o cuarentena de sus poblaciones, medida sin embargo la

primera e indispensable a tomar ante este virus.

2. ARGENTINA y el COVID19: El confinamiento o cuarentena de la población es la primera e indispensable medida a tomar contra este virus. (Además de las medidas de higiene preventivas ya conocidas y el protegerse con barbijos de confección artesanal , domestica o de la economía de proximidad). Muy pocos países del mundo tomaron medidas de aislamiento tempranas,

fuertes (y lo suficientemente largas) desde el comienzo de covid19 , son ellos los que tienen tienen los mejores resultados frente a este virus y que pueden controlar la pandemia mejor.

ARGENTINA está hoy entre esos países, y es el único país en occidente que tomó esas medidas desde el comienzo con los mejores resultados frente al coronavirus: basta comparar con Europa y en el continente americano con Brasil y EEUU. Los resultados están a la vista, las cifras de contaminados y fallecidos por país, la proporción de los mismos por número de habitantes en cada país , y la comparación de las curvas de evolución de afectados en cada país hablan por si mismas.

3. Es Crucial en este periodo de la cuarentena prolongada en Argentina, aceptarla como tal, SI o SI, pues es la única manera de salvarnos."De la economía se vuelve (Y varias veces se vuelve ), de la muerte no se vuelve" . Y ese debe ser el leit motiv para ganarle a este virus. Pensemos en los que pasaron las guerras y estuvieron escondidos y confinados en condiciones extremas sin luz y sin comida. Como entonces no podremos confinarnos nosotros! En una guerra sanitaria contra el coronavirus no es tiempo de viajes de vacaciones!!

Eso, por supuesto, con tratamientos terapéuticos administrados a los pacientes muy rápidamente después de los primeros síntomas (esto es muy importante para este virus), y el uso de asistencia respiratoria cuando sea necesario , también muy rápidamente. El tratamiento con hidroxicloroquina y la investigación científica que lo acompaña deben considerarse, administrarse si es necesario y bajo estricto control médico para los pacientes que lo toleran pues es una de las pistas.

Amistades confinadas, tele-trabajadoras y solidarias, con el Himno Nacional Argentino, La Marcha de San Lorenzo y la Bandera que Belgrano nos legó !

Vamos Argentina !!