Varados por error: “Las opciones son ser Tom Hanks o un hotel de mala muerte que recomendó un taxista”

Nazareno Montesoro y Bruno Pruzsiani partieron desde Argentina con el objetivo de llegar a Estados Unidos para trabajar un par de meses y reunir algunos dólares que le permitieran estudiar todo el año en nuestro país. Pero nada salió como esperaban debido al cierre de las fronteras como consecuencia de la pandemia de Covid 19.

“Junto a mi amigo Bruno salimos de la Argentina el día 30 de noviembre del 2019, con el objetivo de realizar un Work and Travel en Estados Unidos para poder ahorrar dinero y enfocarnos en nuestros estudios el resto del año, sin tener que trabajar como veníamos haciendo hasta el momento” le contó Nazareno a este medio, hoy desde un hostel de México, tras rebotar en varios lugares.

Las complicaciones diarias los dejaron trabados en Cancún, la mejor opción que vieron en su momento, después de analizar si dormían en un aeropuerto como en la película de Tom Hanks o le hacían caso a la recomendación de un taxista y alojarse en un hotel de bajo costo y con todas las dificultades.

Pero volviendo al repaso de la historia, Nazareno contó: “Copa Airlines era la aerolínea encargada de llevarnos hasta a Estados Unidos y devolvernos a nuestro hogar el 31 de marzo de este año. Con la pandemia, nuestro vuelo original fue cancelado, y nos vimos forzados a comprar un nuevo pasaje de vuelta por Air Canada. En total, este vuelo tenía cuatro escalas (SLC-PHX-ORD-YYZ-SCL-EZE), y unas 48 horas de viaje”, explicó. El vuelo salió, pero se quedaron en el camino.

“Salimos de Estados Unidos el 25 de marzo. Al día siguiente llegamos a Toronto, donde nos dirigimos al mostrador de Air Canada para consultar el estado de nuestro vuelo. Allí nos informan que no podríamos llegar a destino, debido a que el gobierno chileno no aceptaba pasajeros en tránsito, ni el ingreso de personas que no contaran con ciudadanía”. Nuevo problema a la vista.

Ante la imposibilidad de regresar por cuestiones de visa, sólo aparecieron las mencionadas dos opciones: “Nuestra visa estadounidense solo permitía un único ingreso a aquel país, por lo cual teníamos dos opciones: quedarnos en el aeropuerto indefinidamente (recuerdo cierta película con Tom Hanks…), o venirnos a uno de los pocos países cuyas fronteras seguían abiertas. Decidimos tomar el siguiente vuelo de Air Canada hacia la ciudad de Cancún, bajo recomendación del Consulado Argentino en Toronto. Pasamos la noche en un hotel de mala muerte recomendado por un taxista. Al día siguiente nos contactamos, a través de uno de los grupos de varados en México, con dos chicos de Bahía Blanca que ofrecían compartir el alquiler de un departamento. Nos quedamos allí, saliendo exclusivamente para ir al supermercado una vez por semana”, resaltó.

Las nuevas noticias llegaron el 29 de abril y parecían ser buenas: “Nos llega un mail de Aerolíneas Argentinas con un formulario. Al completarlo, se nos indica que nos enviarán un segundo correo conteniendo un link de pago para realizar la reserva” comentó y todo parecía estar a punto de resolverse. Sin embargo, “ese link nunca llegó, y el vuelo AR1371 del 4 de mayo despegó del aeropuerto de Cancún, sin nosotros abordo. Esa misma tarde, a los bahienses les confirman su lugar en el próximo vuelo de Copa Airlines del día 6 de mayo”. Con la partida de sus compañeros de alojamiento, aparecieron los nuevos problemas: los monetarios.

“Ante la imposibilidad de pagar entre dos personas el alquiler que pagaban cuatro, es que buscamos la ayuda del Consulado. Se nos dice que hay que presentar una declaración jurada, que tarda “tres o cuatro días” en ser aprobada desde Buenos Aires (con la nuestra están por cumplirse cinco – ante la pandemia, y considerando el tiempo que llevamos aquí, ¿no debería haber una presunción de buena fe?). Fue así que el día 5 de mayo decidimos venir al hostel Mayan Monkey, que trabaja con los varados que asiste el Consulado. Esa asistencia consiste en alojamiento gratis y tres comidas al día. Gracias a la buena predisposición de los empleados es que conseguimos la misma tarifa (solo que, por el momento, pagada de nuestro bolsillo).

Un capítulo más se sumó el pasado 8 de mayo. Y parecían llegar nuevamente buenas noticias. Aunque continuaron los “pero” en la historia: “Se confirma un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, y la empresa comienza a contactarse con los pasajeros. Ayudamos a una señora con quien compartimos habitación a comprar su pasaje, pero aún no se comunican con nosotros mientras vemos como algunas personas saltan de alegría al enterarse que regresarán a sus hogares. Nos contactamos con la Embajada, y nos informan que en su base de datos no figuramos como pasajeros de Copa; sólo veían nuestro pasaje por Air Canada (a pesar de haberles comunicado nuestra situación en numerosas ocasiones). En otras palabras: nos hemos perdido todos los vuelos humanitarios de Copa Airlines que ha habido hasta la fecha por un error en las listas de Cancillería”, sentenció Nazareno, que junto con su amigo llevan 164 días fuera del país, y 44 días varados en México, por un error.