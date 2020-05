“Aquel equipo marcó el camino de un proceso muy exitoso”

El viernes 28 de abril de 1995, pocos días atrás, no es una fecha más para el fútbol argentino a nivel Selección. Un grupo de pibes del Sub-20 lejos de nuestra tierra vencía nada más y nada menos que al tricampeón Brasil por 2 a 0, y obtenía el título en el Mundial de la categoría celebrado en Qatar. Y esos chicos quedaron grabados para siempre por que rompieron con la sequía que Argentina traía a nivel juvenil. Después de 16 años un seleccionado argentino se coronaba campeón, ya que el anterior había sido en 1979 en Japón de la mano de César Luis Menotti con Diego Maradona y Ramón Díaz, entre otros. Pero además, comenzaría un exitoso ciclo dirigido, programado y bajo la estructura de José Pekerman, en Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007.

Lo cierto es que pasaron 25 años que ese plantel juvenil dio la vuelta olímpica en el Khalifa Stadium de la ciudad de Doha ante 45 mil espectadores, y uno de esos pibes que supo brillar con 19 años es Guillermo Larrosa. Recién estaba dando sus primeros pasos en la Primera de Gimnasia cuando recibió la citación. El Grillo recuerda con emoción todo aquello, por que Argentina no llegaba como favorita, ya que meses antes Brasil los había derrotado en La Paz, Bolivia en un Sudamericano. Todo tuvo sabor a revancha. Argentina en el Grupo “C” arrancó ganándole 1-0 a Holanda; luego cayó con Portugal 1-0; y terminó la primera fase venciendo a Honduras 4-2. Ya en Cuartos de Final le ganó 2-0 a Camerún y en Semifinal a España por 3-0. En la Final, Brasil, que llegaba invicto y como cuatro meses antes, de nuevo debían verse las caras para definir un título, pero esta vez los de Pekerman se impusieron 2-0, conquistando el segundo campeonato en un Mundial juvenil.

El Grillo Larrosa hoy tiene 44 años y vive en su Rosario natal. Alejado totalmente del fútbol, debió dejar de jugar en 2007 mientras estaba en Juventud Antoniana de Salta donde terminó rescindiendo. “Ya no daba más de la rodilla, me infiltraba para hacer fútbol los jueves y también para los partidos el fin de semana”, recuerda, y remata, “en 2008 jugué un torneo acá en Rosario donde había muchos ex jugadores, pero estuve medio año y dejé. Ya no daba más”.

Las medallas y premios están en la casa de su madre, en su hogar tiene varias camisetas encuadradas, pero el fútbol parece ser parte de una vida anterior. No mantiene contacto casi con ex compañeros, “con los chicos de aquella Selección del ´95 tenemos un grupo de whatsaap y hablamos. Y hasta 2017 ó 2018 nos juntábamos en Buenos aires una vez al año”, dice. Su presente lo encuentra con tres nietos que le dieron sus dos hijos, y trabajando por la mañana como Seguridad en el Sanatorio Parque de Rosario. Larrosa acepta la charla y los recuerdos de aquel gran equipo de Pekerman aparecen.

- ¿Cómo recordás aquel título que lograron en Qatar?

- Sin dudas es un recuerdo muy hermoso. Jamás me lo voy a olvidar. En ese momento éramos chicos y por ahí no tomás dimensión, pero recuerdo que fue una gran alegría.

- Ya 25 años, parece un sueño ¿no?

- Sí, realmente parece mentira ya 25 años de todo eso. Fue un sueño de verdad, porque nadie de los que estábamos ahí pensaba que iba a pasar eso, más allá que confiábamos mucho en nosotros. Por suerte todo salió bien y se dio el título.

“José fue un gran líder y sabía qué tenía para dar cada chico que llevaba a la Selección”

- Pekerman marcó una época con los juveniles. ¿Qué tenía como técnico?

- José fue una persona que supo llevar a los juveniles a un lugar que hacía años que no pasaba. Una gran virtud que siempre vi es que es una buena persona. Obviamente que sabía lo que quería y sabía transmitirlo. Sin lugar a dudas un gran entrenador.

- ¿Te sorprendió el llamado a la Selección en ese momento?

- Después que debuté en Primera en Gimnasia, vino Laraignée, que era el ayudante de campo de Perfumo, y me dijo “seguí así que vas a ir a la Selección Juvenil”. Y sí, en ese momento me sorprendió mucho, fue una alegría enorme para mi, yo era un pibe que 6 meses antes estaba en Rosario jugando en el campito (dice sonriendo).

- En lo personal, te tocó tener a dos verdaderos maestros como José Pekerman y Carlos Griguol.

- La verdad que sí. José una gran persona, comprensible con los chicos, la verdad que tenía mucha paciencia. Y que puedo decir del querido Viejo, un verdadero maestro. Siempre me decía, “dale Grillo que podés”. Sinceramente me encantó tenerlos de técnicos a los dos.

- En aquel momento luego que fuiste al Mundial de Qatar, también de Gimnasia siguieron siendo citados juveniles a las Selecciones de Pekerman.

- Sí, se abrió una puerta muy grande, más allá que Gimnasia venía con juveniles que la verdad eran buenos. Como en su momento fueron Cufré, Messerita, Chirola y Gatti, y lo demostraron en Primera también.

- Desde el título con Maradona en 1979 que un juvenil Sub-20 no salía campeón y ustedes rompieron aquella larga espera. ¿Sentían presión o no?

- Presión no. En todas las charlas José se refería a que podíamos hacer historia después de tantos años. Me acuerdo que nos juntó y nos dijo, “muchachos lo logramos, lo hicieron, son campeones”. Fue una gran alegría, una gran satisfacción.

- ¿Qué tenía ese equipo?

- El equipo a pesar que teníamos 18 ó 19 años, tenía una mentalidad de grande, y confiamos siempre en nosotros. Ese equipo tenía una gran madurez adentro de la cancha.

- Además salieron campeones y ganándole a Brasil en la final. Más no se podía pedir ¿no?

- La verdad que sí. Teníamos la desventaja que ese mismo equipo nos había ganado el Sudamericano en Bolivia, así que era un gran desafío para todo el plantel. Por eso lo mejor que nos pudo pasar ese día, fue ganarle al que nos sacó el Sudamericano.

- ¿Sentís que aquel campeonato, la disciplina y el juego marcaron un camino para todos los logros que vendrían después?

- Sí, me parece que aquel equipo marcó el camino de un proceso muy exitoso. Después de eso creo que vino una camada de fenómenos, de grandes jugadores y un gran líder que tenía la juvenil con una capacidad para saber que tenía cada chico que llevaba, como fue José Pekerman. Eso fue fundamental.

